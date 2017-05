De Niro: ”Bedrägeriet finns i alla samhällsklasser”

Scen från ”The wizard of lies” Foto: HBO

På morgonen den 11 december 2008, under finanskrisens klimax, arresteras Wall Street-fondförvaltaren Bernie Madoff för att ha orkestrerat världshistoriens största finansiella bedrägeri: ett pyramidspel värt många miljarder dollar, vars eko fortfarande genljuder. Så sent som i slutet av mars hoppade direktören Charles Murphy – som investerade sju miljarder dollar hos Madoff – mot sin död från 24:e våningen i New York. Det är inte första självmordet i Madoff-härvans kölvatten. Madoffs son Mark tog till exempel livet av sig 2010. Detta utöver de förödande konsekvenser som Madoffs samvetslöshet har åsamkat de över 13 500 personer som anförtrodde honom sina pengar.

Vem är då denne man, egentligen? Robert De Niro gestaltar Bernie Madoff i HBO:s aktuella filmatisering ”The wizard of lies”, och har redan hyllats för sitt porträtt av fondförvaltaren. Men trots sin omvittnat minutiösa research står De Niro fortfarande frågande.

– Det han gjorde är bortom min förståelse. Jag har gjort så gott jag kunnat, men det finns ett glapp inom honom på något sätt, som jag fortfarande skulle vilja begripa. Varken hans barn eller hans fru visste vad han gjorde, men andra högt uppsatta nära honom kunde nog ana att något pågick, även om de inte ville gräva alltför djupt – just för att de hade på känn att något inte stod rätt till, samtidigt som de fortfarande fick avkastning på sina investeringar.

Dokumentärt drama ”The wizard of lies” är ett tv-drama regisserat av Barry Levinson, baserat på journalisten och författaren Diana B Henriques bok med samma namn. Robert De Niro spelar Bernie Madoff, och Michelle Pfeiffer spelar hans fru Ruth Madoff. I övriga roller ses bland andra Hank Azaria, Allessandro Nivola, Nathan Darrow, Lily Rabe och Kristen Connolly. ”The Wizard of lies” hade premiär på HBO Nordic den 21 maj 2017.

Michelle Pfeiffer och Robert De Niro vid en visning av ”The wizard of lies” Foto: Charles Sykes/TT

SvD träffar den 73-årige skådespelaren i Pasadena utanför Los Angeles, på det majestätiska lyxhotellet Langham Huntington. De Niro utstrålar ett kontrollerat jämnmod; han verkar inte överdrivet entusiastisk över att göra ännu en intervju men är ett rutinerat proffs. Vid hans sida sitter regissören Barry Levinson – som själv ser ut som en välmående bankdirektör – samt en barsk, hyperalert kvinna: New York Times-journalisten och författaren Diana B Henriques. Hon har skrivit boken som filmen är baserad på och spelar även sig själv i den.

Att stämpla Madoff som sociopat är inte fel, menar Henriques – men heller inte tillräckligt.

– Jag tror inte att man kan leva sitt liv med en sådan total brist på empati inför den förödelse som man orsakar, utan att uppfylla den relativt lösa definitionen av en psykopat. Men jag tror inte att den etiketten egentligen berättar särskilt mycket om Bernie Madoff. Och visst kan man slänga sig med begreppet sociopat, men titta samtidigt på många av de största entreprenörerna och innovatörerna i USA, som exempelvis Steve Jobs. Många skulle säga att han var sociopat. Det man istället måste förstå om Bernie Madoff är hur trovärdiga sådana här bedragare är, hur fullkomligt de kan manipulera folks fantasi och missbruka deras förtroende, säger hon.

I samband med filmatiseringen av Madoff-historien har flera röster påpekat likheterna med Donald Trumps presidentskap – även om Trump till skillnad från Madoff inte är berömd för sitt skarpsinne och sin trovärdighet. Men efter sina nyligen passerade 100 första dagar som president är det tydligt att Trump likväl lyckats dupera en stor del av sina nästan 63 miljoner väljare, eftersom han redan brutit mot en mängd löften från sin kampanj – inklusive garantierna om att ”omedelbart” byta ut Obamacare mot en ny sjukförsäkringslag.

Mängder av psykologer har vid det här laget vittnat om oroväckande drag i Donald Trumps personlighet, däribland den amerikanska psykoterapeuten Steve Becker, specialist på narcissistisk personlighetsstörning, som skrivit att ”…vi har nått en punkt där vi förväntar oss att politiker ska bete sig som psykopater”, och att detta till och med kan vara nödvändigt för deras ansvarsfulla positioner. Men han hävdar också att ”Trumps psykopati karaktäriseras av att den är mindre kompartmentaliserad än hos andra politiker, vilket innebär att han är mer än en ’politisk psykopat’ – han är i själva verket en psykopat rakt igenom”.

Även Robert De Niro har fällt hårda omdömen om Trump, inte minst i en videointervju som Vice publicerade en månad före presidentvalet i höstas. Klippet blev viralt och innehåller bland annat De Niros önskan om att få slå Trump ”på käften”. Skådespelaren har sagt att han själv inte skulle vilja porträttera Trump, eftersom han tycker att Alec Baldwin skött uppgiften lysande i sina Saturday Night Live-sketcher. Men de kritiska biopic-filmerna om den nuvarande presidenten tror De Niro bara är en tidsfråga.

– De filmerna kommer att dyka upp, det är jag helt övertygad om. Och den situation vi nu alla tvingas bevittna och genomleva, ja, vi får väl se vad som kommer att hända med den.

Regissören Barry Levinson och Robert De Niro Foto: David Buchan/Variety/REX / Rex Features [downloaded]

Robert De Niro hoppas på en riksrättsprocess som avsätter Trump. Till SvD säger han att han även ser fram emot fler filmer som medvetandegör allmänheten om Wall Street, och han nämner ”The big short” som ett exempel. Precis som ”The wizard of lies” skildrar den Oscarsbelönade filmen från 2015 finanskrisen och Wall Streets girighetskultur. Hollywoodbolagen är ofta alltför för försiktiga med den typen av filmer, menar Barry Levinson – som innan HBO:s inblandning bedömde möjligheterna som små att göra ”The wizard of lies” till en lika uppriktig biofilm.

Hollywood har dock länge haft ett kluvet förhållande till Wall Street. Man har skott sig på osmickrande skildringar av USA:s finansvärld, från ”Wall Street” (1987), till ”American psycho” (2000), ”Margin call” (2011) och ”The wolf on Wall Street” (2013). Men det är sällan som en finanspamp har tillägnats en så omsorgsfull dekonstruktion som Bernie Madoff i ”The wizard of lies”. Och Barry Levinsons karaktärsteckning blir i mångt och mycket en demontering av ett helt manssläkte: den till åren komna företagstoppen – eller presidenten – som främst drivs av att söka andras beundran. Robert De Niro känner igen personlighetstypen:

– Han är ett klassiskt exempel på någon som odlar en tillbakalutad maktposition som bygger på att andra måste vända sig till honom, och där dessa upplever att det är en ära att låta honom ta deras pengar. Det är en sorts bedrägeri som återfinns i alla samhällsklasser.

Dömd till 150 år i fängelse Bernard Lawrence ”Bernie” Madoff är en idag 79-årig före detta amerikansk affärsman som 1960 grundade kapitalmarknadsbolaget Bernard L Madoff Investment Securities LLC. Han var även en av initiativtagarna till NASDAQ-börsen där han även var styrelsemedlem. Den 11 december 2008 arresterades Madoff av FBI misstänkt för bedrägeri, och dömdes efter det till 150 års fängelse – ett straff han idag avtjänar i North Carolina. Hans brott var ett så kallat ponzibedrägeri, där han marknadsförde en hedgefond som inte gav egentlig avkastning, utan där utdelningen i själva verket utgjordes av nyinvesteringar. Totalt förorsakade Madoff en förlust motsvarande 500 miljarder kronor, vilket gör det hela till världshistoriens största finansiella bedrägeri. Fler kända personer förlorade stora summor i bedrägeriet, däribland Steven Spielberg, samt skådespelarna Kevin Bacon och John Malkovich. Totalt drabbades närmare 14 000 personer.

Trots att De Niro är svarslös inför mycket i Bernie Madoffs beteende har han en teori om varför han medvetet förde så många extremt förmögna bakom ljuset: Madoffs påvra arbetarklassuppväxt i Queens, som medförde ett förakt inför den elit han kom att bli en del av.

– Bernie måste ha närt någon form av stark, dissociativ ringaktning för dessa människor. Lite som en skurk som får det enklare att begå ett brott eftersom han inte känner sig jämlik med sitt offer. Madoff ville vara en del av den fina världen men kände att han inte riktigt var det.

När det gäller föraktet mot de tusentals mindre förmögna människor som anförtrodde Madoff sina pengar, lyfter Diana B Henriques ett varnande finger. Hon menar att tendensen att håna offer för investeringsbedrägerier är orättvis om man tar hänsyn till hela kontexten.

– Vi litar alla på vissa människor i våra liv, och det är bara någon man litar på som helt och fullt kan förråda en. Det var inte konstigt att att så många kände förtroende för Bernie Madoff med tanke på hans position i finansvärlden och den respekt och beundran han åtnjöt bland annat för att han använde sig av de allra senaste tekniska framstegen. Även vi journalister litade på honom – jag använde själv Madoff som källa i decennier innan han blev arresterad, säger hon.

Bernie Madoff anländer till rätten den 17 mars 2009. Foto: Louis Lanzano/TT

Här ligger det nära till hands med en parallell till föraktet mot de miljoner Trumpväljare som nu inser att de har röstat mot sina egna intressen. Däribland alla arbetssökande och krigsveteraner som på grund av redan befintliga sjukdomar kommer att nekas fortsatt vård om Republikanernas senaste sjukvårdsreform blir godkänd i sin nuvarande form. Alla de som tog Trumps guldinredda skyskrapor, framgångsrika företagsdokusåpa och bästsäljande bok om förhandlingsstrategier som intäkt för att han var en solid, uppfriskande presidentkandidat. Det är lätt att håna, men faktiskt inte alls obegripligt.

Vad Bernie Madoff – som nu avtjänar ett 150-årigt fängelsestraff – skulle säga om president Trumps förhållningssätt till Wall Street är oklart. Å ena sidan har presidenten planer på enorma skattesänkningar och en avreglerad finansmarknad, vilket slipsnissarna hos Goldman Sachs och deras likar säkerligen jublar över. Å andra sidan har Trump sagt att han vill splittra de stora Wall Street-bankerna för att förebygga ännu en finanskris, så att dessa banker tvingas separera sina konsument- och investmentverksamheter – vilket har väckt en oerhörd vrede hos bankchefer av Madoffsk kaliber.

Klart står dock att en eventuell HBO-film om den vilt oförutsägbare Trump skulle bli väldigt underhållande, och vara ännu ett välkommet tillskott i genren Överdådigt Manligt Maktmissbruk. Och det råder ingen brist på upprörda politiska motståndare som, med Robert De Niro i täten, hoppas att USA:s 45:e president liksom Bernie Madoff går ett mångårigt fängelsestraff till mötes.