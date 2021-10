Riskkapitalisten John Wilson, tidigare hög chef på varuhuskedjan Staples, och tidigare Las Vegas-kasinochefen Gamal Abdel Aziz dömdes på fredagen för att ha betalat 1,2 miljoner dollar respektive 300 000 dollar för att få in sina barn på college.

Abdel Aziz betalade för att få in dottern på ett basketprogram vid University of Southern California, USC, trots att dottern inte var någon baskettalang i high school. Wilson betalade 220 000 dollar för att få in sonen på ett annat idrottsprogram på USC och ytterligare en miljon dollar för att hans döttrar skulle komma in på Harvard och Stanford, enligt nyhetsbyrån AP.