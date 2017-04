Jordan Peele – mest känd som ena halvan av den amerikanska komikerduon Key & Peele – visste att hans långfilmsdebut skulle väcka känslor. Inte för att filmen nödvändigtvis skulle bli väldigt bra eller extremt dålig, utan på grund av sitt ämne. Fast egentligen kunde han inte föreställa sig att den amerikanska biopubliken skulle vara intresserad av en skräckfilm som handlar om rasism.

– Den senaste som utgår från ett svart perspektiv är ”Night of the living dead” från 1968. Jag visste inte om jag skulle anklagas för rasism och att helt sakna känsla för finess, eller om människor faktiskt skulle förstå min vision. Men lyckligtvis verkar de flesta förstå vad det är jag har gjort, säger Jordan Peele på telefon från sitt hem i Los Angeles.

”Get out” är som en blandning av just ”Night of the living dead” och ”Fruarna i Stepford”, med en liten dos av ”Rosemarys baby”. Den är ingen splatterfest, skräcken är mer nervigt klaustrofobisk än explicit blodig (även om en vit man spetsas av en hjort i en symboltyngd scen, black buck är ett rasistiskt uttryck som uppstod i 1800-talets USA).

Jag tror att det finns ett hyckleri precis överallt.

Lågbudgetskräckisen – prislappen på 4,5 miljoner dollar hör inte till toppskiktet i Hollywood – speglar den självbelåtna, liberala vita medelklassen som tror sig stå över rasism samtidigt som den göder rasistiska strukturer. Peele står för både manus och regi.

– Jag tror att det finns hyckleri precis överallt. Min poäng var inte att specifikt fokuser på liberaler och säga att de är hycklare. Min poäng var snarare att visa hur rasism verkar i princip alla interaktioner i den amerikanska kulturen - de människor som tror de är de minst rasistiska är också skyldiga. Jag själv inkluderad. Det är upp till oss som individer, och som kultur, att diskutera och tänka på vad det betyder att verkligen behandla människor med jämlikhet och respekt, säger Jordan Peele.

Daniel Kaluuyas rollfigur blir fånge hos en vit familj. Foto: UIP

”Get out” är ett kompetent spänningsbygge med en till synes banal inledning: fotografen Chris (Daniel Kaluuya, ”Sicario”, ”Black mirror”) ska träffa sina svärföräldrar för första gången. ”Vet de att jag är svart?” frågar han flickvännen Rose (Allison Williams från ”Girls”) misstroget. ”Nej, men de är inte det minsta rasistiska” försäkrar hon. ”Om de kunnat hade de röstat på Obama en tredje gång”. Men på familjens väl tilltagna ägor blir stämningen trots allt ansträngd. Och snart övergår filmen till ren skräck, med referenser till slavauktioner och en syn på svarta som livegna.

Jag älskar skräck, jag älskar thrillers.

Mobiltelefonen får en avgörande funktion, en anspelning på de många mobilfilmer som de senaste åren avslöjat polisens övervåld, och mord, på svarta. I en scen sträcker vår hjälte upp armarna i luften då han bländas av det blåröda ljuset från en polisbil: här är ordningsmakten inte räddare utan förövare.

Filmen bottnar i det självupplevda, men Jordan Peele vill inte säga att den är politisk, snarare tillkom den på grund av bristen på svart representation inom spelfilm, speciellt skräckfilm, och bristen på historier som utgår från den afroamerikanska upplevelsen.

– Jag älskar skräck, jag älskar thrillers. Den här idén med thrillerfilmer som en social kommentar är någonting jag är väldigt intresserad av. Min förhoppning och min plan är att göra fler filmer liknande ”Get out”, men om andra sorter av samhällelig ondska.

”Get out” har svensk biopremiär den 19 april.