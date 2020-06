Det är Feryal, vars hela familj kidnappades av IS, i Khabour i nordöstra Syrien, och fördes till IS huvudstad Raqqa, hon, barnen och maken. Det de har upplevt är för ofattbart för att ta in. Hennes barn har sedan fritagandet för drygt tre år sedan inte ens gått i skola.

Det är Sousou som i en hel månad drog in lik till grönsaks- och köttkylar i sin hemstad Homs, i västra Syrien. Hon ville inte att grannar och vänner skulle ruttna bort.