”De måste be om ursäkt – annars riskerar vi katastrof”

Förutsättning för en återuppbyggnad av sjukvården är att sjukvårdspersonal bemöts och behandlas med respekt, förståelse och omsorg, skriver Abbe Schulman. Foto: Emma-Sofia Olsson (Arkiv)

DEBATT | KRISEN I SJUKVÅRDEN

Vi hör dagligen att svensk akutsjukvård befinner sig i kris. Om det är en kris så har den varit kronisk i många år. Bristande tillit till politiker och höga chefer inom sjukvården och få vårdplatser har lett till att akutsjukhusen dräneras på personal. De ansvariga skyller på personalbrist, influensa eller att fel patienter söker på akutmottagningarna och försöker lappa och laga genom organisationsförändringar, privatisering och inhyrd personal.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Varför så få vårdplatser? Mellan 1980 och 2005 genomfördes en medveten minskning av antalet vårdplatser. Sverige har sedan år 2002 lägst antal vårdplatser i hela Europa (OECD; 2012, 2016). Svenska sjukhus hade år 2010, 2,7 vårdplatser per 1000 invånare jämfört med genomsnittet 5,3 per 1000 invånare inom EU. År 2016 sjönk antalet vårdplatser för Sverige som helhet till 1,75 per 1000 invånare och i Stockholms län till 1,55 per 1000 invånare. För att klara den låga tillgången på sjukhusplatser effektiviserades vården genom förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Vårdtiderna har förkortats, vilket är positivt, men det går inte att förkorta dem ytterligare. Sverige ligger redan i toppskiktet i OECD när det gäller medelvårdtider.

Tilliten till de ansvariga försvinner liksom tron på att förändring är möjlig när farhågor och förtvivlan tystas ner, påtalade problem bagatelliseras och lösningen blir nya omorganiseringar.

Annons X

Förtroendekrisen får personal att lämna sjukhusen. Sjukvårdspersonal liksom andra som i sitt yrke arbetar med människor (socialtjänst, skola, polis) är i hög utsträckning lojal både mot patienter och arbetsgivare. Man är beredd att slita hårt trots undermåliga arbetsförhållanden under förutsättning att det går att se ett ljus i tunneln längre fram.

Tidigare forskning från Enheten för kris- och katastrofpsykologi, Stockholms läns landsting, har visat på samband mellan tecken på psykisk ohälsa och att ständigt hamna i etiska dilemman såsom att personal på grund av resursbrist inte har möjlighet att hjälpa fler sjuka, inte hinner samtala med patienter och anhöriga eller ser patienter komma till skada eller dö. Att under lång tid utsättas för denna stress är ohälsosamt. Det som slutligen leder till att engagerad personal inte orkar med sitt arbete är hur ansvariga bemöter personalens rop på hjälp. Tilliten till de ansvariga försvinner liksom tron på att förändring är möjlig när farhågor och förtvivlan tystas ner, påtalade problem bagatelliseras och lösningen blir nya omorganiseringar eller ”att det blir bättre längre fram”. Ansvariga politiker och höga chefer har inte klarat av att förvalta sitt uppdrag att ge personalen förutsättning att bedriva professionell vård.

När hoppet om förändring hos personalen försvinner kan det leda till att man ger upp, tappar sin empatiska förmåga, blir sjuk eller säger upp sig. Vi har inte någon stor brist på varken läkare eller sjuksköterskor. Sverige har fler sjuksköterskor än många andra OECD-länder; 11,1 per 1000 invånare jämfört med genomsnittet 8,7 per 1000 invånare i OECD (OECD, 2013). Problemet är att sjuksköterskorna lämnat sitt yrke eller tagit andra anställningar för få bättre arbetsförhållanden, slippa treskift och övertid och ändå få högre lön. Och 14 000 svenska sjuksköterskor har valt att arbeta i Norge enligt Vårdförbundet.

Konsekvenserna har blivit förödande. Sjukvårdspersonal har lämnat sjukhusen och landsting har tvingats stänga ner befintliga vårdplatser. Väntetiderna på akutmottagningarna har blivit längre. Överbeläggningar har blivit ett normaltillstånd. Planerade operationer ställs in. Patientsäkerheten åsidosätts även om ansvariga hela tiden påpekar att så inte är fallet. Sverige klarar inte längre av att vårda gravida kvinnor eller allvarligt sjuka barn på svenska sjukhus utan skickar patienter vidare till utlandet. Än värre är att patienter faktiskt avlider till följd av bristen på vårdplatser. Av de Lex Maria-ärenden som avslutades 2013 ansågs brist på vårdplatser vara en avgörande orsak till att 17 patienter avled. Hur ansvariga politiker trots alla varningssignaler kan underlåta att vidta åtgärder är en gåta.

Det mest anständiga är en offentlig ursäkt från de ansvariga till personalen för att de genom att negligera problem bidragit till försämrad hälso- och sjukvård samt onödig ohälsa hos personalen.

Vad behöver göras? När en allvarlig situation uppstår som följd av bristande tillit måste utifrån principer för krishantering först förtroendet till ansvariga återupprättas. Det första steget är att ansvariga politiker och höga chefer inom sjukvården omedelbart slutar upp med att släta över de negativa konsekvenserna av vårdplatsbristen och ta fram konkreta åtgärder. Dessa måste bygga på faktiska vårdbehov, inte ideologi eller ekonomi. De ansvariga behöver öppet erkänna att de inte åtgärdat den brist på vårdplatser som varit känd i mer än tio år.

Det mest anständiga, vilket dock är sällsynt förekommande, är en offentlig ursäkt från de ansvariga till personalen för att de genom att negligera problem bidragit till försämrad hälso- och sjukvård samt onödig ohälsa hos personalen. Förutsättning för en återuppbyggnad av sjukvården är att sjukvårdspersonal bemöts och behandlas med respekt, förståelse och omsorg. En handlingsplan för att åtgärda vårdplatssituationen på både kort och lång sikt behöver tas fram. Bemanning på akutmottagningar behöver anpassas efter faktiska behov. Det går inte att bedriva effektiv vård om akutavdelningar på morgonen är fulla av patienter som väntar på inläggning. Följaktligen måste antalet vårdplatser utökas såväl inom intensivvård som på medicinska och kirurgiska avdelningar. Ett långsiktigt mål kunde vara att vi åtminstone närmar oss genomsnittet av vårdplatser inom OECD.

Förhoppningen i den senaste statliga utredningen ”Effektiv vård” (SOU 2016:2), att en utbyggnad av primärvården och geriatriken skulle lösa vårdproblemen, är tyvärr naiv. Primärvården behöver verkligen på sikt byggas ut, men i nuläget dras primärvården också av svåra problem, delvis som följd av att allt fler svårt sjuka patienter inte kan vårdas på sjukhus.

Det finns arbetsmiljöplaner på de flesta sjukhus, men de är oftast pappersprodukter som sällan efterföljs. Sjukvårdspersonal måste erbjudas en attraktiv arbetsplats med anständiga anställningsförhållanden, reglerad arbetstid med utrymme för pauser (inklusive lunch) samt tillgång till stöd. Sjukvårdspersonal – inte externa konsulter med egna mål och värderingar – måste få bli delaktiga i rekonstruktionen av sjukvården.

Svensk sjukvård håller fortfarande hög kvalitet tack vare en engagerad och professionell personal som ger sitt yttersta, men den negativa utvecklingen är mycket allvarlig. Inom sjukvården definieras katastrof som en händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till behov och belastningen så hög att normala kvalitetskrav trots åtgärder inte kan upprätthållas. Om politiker och sjukvårdsledningar tar sitt ansvar kan tilliten till dem återupprättas. Om inte hamnar svensk sjukvård i ett katastrofläge.

Abbe Schulman

specialist i psykiatri, MD

tidigare chef på Enheten för Kris– och katastrofpsykologi, Stockholms läns landsting, och Karolinska Institutet

Abbe Schulman Foto: Privat