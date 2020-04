De kräver slut på ”tyrannin” – vill ha svenska modellen

TEXAS Doug Green har fått nog. I över en månad har hans värld varit nedstängd. Hans video- och antennföretag har i stort sett inga kunder, och hans bluesband har fått ställa in alla spelningar till och med maj och fruktar att de måste ställa in allt långt in på sommaren också.

Hans egen ekonomiska ruin väntar precis runt hörnet, medan flera av hans vänner redan rundat hörnet och klarar sig i desperation med hjälp av regeringens nödcheckar.