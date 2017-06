Foto: Alastair Grant / TT

Dagen började som de flesta dagar den sommaren: i väntan på nästa anfall. Fast sedan en vecka kunde soldaterna pusta ut. Först i juli skulle den väldiga eldstormen skörda nya offer.

För i dagarna hundra år sedan fylldes Passionsdalen i Flandern av nya offensiver i ställningskriget meter för meter om åkermark som förvandlades till nya begravningsplatser. Bara på Tyne Cot Cemetery nära staden Ypres ligger nio tusen britter under vallmoprydda kors, av de 400 000 som dog i strid under hundra dagar 1917.

Har man varit nere i skyttegravarna där förstår man Europatanken bättre. Aldrig mer ska stormakterna i vår världsdel gå i krig mot varandra, som under första och andra världskriget.

Symboliskt nog är det i denna stilleståndsvecka britterna nu inleder sin offensiv för att slippa den europeiska fångenskapen. Äntligen ska man få koppla loss från förtrycket från kontinenten, som i decennier förslavat nationen. Theresa May och Boris Johnson må efter valkatastrofen den 8 juni vara några av närhistoriens största förlorare men löftet att genomföra en brexit ska till varje pris hållas, kosta vad det vill. Miljarder.

Arma land, om Jeremy Corbyn framstår som räddare i nöden.

Lagom till veckans preludier på processen, när EU:s chefsförhandlare Michel Barnier och hans brittiska motsvarighet David Davis möttes i Bryssel för att enas om en agenda med tidtabell fram till utträdet i mars 2019, visade en opinionsmätning att allt fler britter nu är positiva till EU. Otur!

Medan Davis försäkrade Barnier att EU ska bli den viktigaste partnern efter skilsmässan hävdar The Independent (18/6) att en majoritet (53–47) av de brittiska väljarna har ändrat sig och vill ha en andra folkomröstning. Mail on Sunday vet berätta (18/6) att mer än två tredjedelar av britterna motsätter sig det hårda uttåg May har lovat genomföra i enlighet med folkröstningens resultat, fast nu med stöd endast av 31 procent. Otur!

En signal om klimatskiftet kom redan i parlamentsvalet för två veckor sedan. Då framstod Labours nej till brexit som en tillgång snarare än en belastning i de valkretsar där unga EU-positiva britter röstade rött. Arma land, om Jeremy Corbyn framstår som räddare i nöden.

Enligt det ansedda opinionsforskningsinstitutet Pew (15/6) har allmänhetens inställning till EU på senare tid förändrats i mer positiv riktning i många länder, däribland Sverige (65 procent stöder medlemskapet) och – surprise! – Storbritannien (54 procent). I genomsnitt är det bara 18 procent av medborgarna som vill lämna gemenskapen, trots kritik mot centralstyrning och misstro mot EU:s förmåga att hantera migration. Otur, May!

Kanske var det inte så lyckat av de konservativa att lova att verkställa den EU-politik som främst stöddes av UKIP, det parti som fick noll mandat i senaste valet. På femhundra dagar ska Tory-regeringen enligt Financial Times omförhandla 759 avtal – som det visar sig numera utan folkligt stöd.

Good luck, annars väntar samma framgång May & Co som när de brittiska generalerna på Flanderns slätter beordrade stormning, upp ur skyttegravarna.

MATS JOHANSSON är ordförande i tankesmedjan Frivärld. 2005 gav han ut framtidsstudien ”Nästa Europa: Bortom ja och nej” (Santérus Förlag).