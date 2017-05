De kan vinna på Billboardgalan i natt

Drake. Arkivbild. Foto: Charles Sykes/AP/TT

Ska det bli Drake och The Chainsmokers som tar hem flest priser på årets Billboardgala? Det får både de och publiken veta i natt svensk tid, då den stora amerikanska musikgalan drar i gång i Los Angeles.

Drake och Chainsmokers är nominerade till flest priser, 22 var, följt av Twenty One Pilots (17), Rihanna (14) och The Weeknd (13). Drake ska även spela på galan, precis som en rad andra tunga artister som Nicki Minaj, John Legend, Lorde och Celine Dion.

I fjol var det brittiska Adele som utsågs till vinnare i den prestigefulla kategorin årets artist. I år slåss hon mot Beyoncé, Justin Bieber, The Chainsmokers, Drake, Ariana Grande, Shawn Mendes, Rihanna, Twenty One Pilots och The Weeknd.