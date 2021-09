De Gea hjälte för United

Ett revanschsuget Manchester United och ett obesegrat West Ham möttes på Olympiastadion i London. Hemmalaget var de som spräckte nollan först. Said Benrahmas kanon gick via Raphael Varane och ställde helt David de Gea i bortamålet. 1–0 var ett faktum efter en halvtimmes spel.

Mumma för hemmatränaren David Moyes, som ju fick sparken från just Manchester United under uppmärksammade former 2014.