En tidig intervju med Nina Simone. Souldivan sitter på golvet nedanför en blå soffa. Scenklädd i stormönstrad klänning och med armarna i kors ger hon ett tonårstrotsigt men ändå auktoritärt intryck. De stora örhängena svänger fram och tillbaka när hon pratar, ömsom drömmande, ömsom agiterat. Året är 1969, platsen New York. Ett år tidigare har Martin Luther King skjutits på en balkong i Memphis och i Vietnam slåss över en halv miljon amerikanska soldater i ett omöjligt krig. Freds- och medborgarrättsrörelsen har sett bättre dagar. ”Everybody is half dead … I know, I’m one of those everybody”, säger Simone.