De får PSL:s stipendium

Sångerskan Ardis på Guldbaggegalan 1998. Arkivbild. Foto: Ola Torkelsson/TT

Daniela Sörensen, Ardis Fagerholm och trion bakom podcasten "Vad blir det för rap?" är de första som får stiftelsen The Per Sinding-Larsen Trusts stipendier.

Stipendierna delades under torsdagskvällen ut på klubben Alma i Stockholm i musikjournalisten Per Sinding-Larsens anda.

"Som musikjournalist har jag varit med om att presentera nya artister under årens lopp, men att kunna gå in handgripligt och ge studiotid, utbildning och utrustning som stiftelsen gör i mitt namn är ett annat sätt att stötta en väg vidare in i musiken", säger han enligt ett pressmeddelande.

Daniela Sörensen har körat bakom Zara Larsson, Kent och Oskar Linnros. Nu satsar hon på sin egen karriär och belönas därför av stiftelsen med en vecka i Rixmixningsverkets studio samt ljudutrustning.

Artisten Ardis slutade stå på scen i slutet av 90-talet men gör nu comeback och får vara med på ett internationellt låtskrivarläger.

Sanna Berg, Petter Hallén och Hugo Wittorf gör tillsammans podcasten "Vad blir det för rap?" och är, enligt stiftelsen, "viktiga för svenskt musikliv". De fick gå hem med ny inspelningsutrustning.