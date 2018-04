Årets Birgit Nilsson-stipendier går till sopranen Elisabeth Meyer och tenoren Tobias Westman. De får ta emot priserna under en stipendiekonsert i Malmö Operas foajé lördagen den 12 maj.

Den 17 maj skulle operasångerskan Birgit Nilsson ha fyllt 100 år. Hon räknas som en av världens mest berömda sångare och sjöng under sin långa karriär huvudroller på Wiener Staatsoper i Wien, under festspelen i Bayreuth, på La Scala i Milano och Metropolitan i New York.