Unga tjejer måste vara världens modigaste fans

One love Manchester-konserten 4 juni, 17 dagar efter terrorattentatet under Ariana Grandes konsert. Foto: IBL

Genom det öppna sovrumsfönstret bär vinden med sig en doft av lavendel, från köket hörs kaffebryggarens dova puttrande och när något av barnen ropar ”Färdig!”, så är det hög tid att stiga upp. Det är min första ledighet på många år och framför mig väntar en hel semestervecka med familj och vänner. En i sällskapet liknar vyerna med de som brukar finnas på Stadsmissionens 1000-bitars pussel och kroatiska Istrien är precis så idylliskt man kan föreställa sig. När jag klättrat ned för de där trappstegen tittar min vän upp från mobiltelefonens bleka sken; ”London, har du hört?”

Jag har inte hört, men jag fattar ju. På relativt kort tid har terroristattackerna avlöst varandra, också i vår hårt mediebevakade del av världen – Paris, Nice, Bryssel, Berlin, Istanbul, London, Stockholm, Manchester, London igen …

Lediga tankar, som skulle kretsa kring Katy Perrys roll som samtidsmarkör eller exakt hur fantastiskt det nya Lana Del Rey-albumet kan komma att låta, upptas istället av tankar på hur någon kan vara så bindgalen att den tror sig ha legitimitet att bestämma över andras leverne och död.

Nyhetsuppdateringarna om urskiljningslöst våld har varit så många att de gjort mig avtrubbad på ett vis, men det är något särskilt brutalt med de av attackerna som varit riktade mot dansgolv och konserter. Kanske känner jag så för att det är där jag har min arbetsplats och det är här en en stor del av just mitt liv utspelas. Men kanske handlar det också om att det här är platser och händelser som samlar människor från helt olika bakgrunder och med olika bagage. Platser och händelser där vi kan känna samhörighet och kärlek till varandra och musiken – en slags frihet i koncentrerad form. Att gå till attack mot euforiska människor på ett dansgolv, som vistas i största samförstånd – hur kan man bli så ynklig som människa?

Utan som en av ultrapoppens allra största utgörs lejonparten av Ariana Grandes publik av tjejer i yngre tonåren, barn.

Men det finns förstås ett före och ett efter Manchester. När det smällde i samband med Ariana Grandes konsert på Manchester arena så var det inte en konsert bland andra. Utan som en av ultrapoppens allra största utgörs lejonparten av Ariana Grandes publik av tjejer i yngre tonåren, barn. Många som kanske skulle få se sin stora idol för första gången, men istället hamnade mitt i detta outsägligt tragiska där 22 människor fick sätta livet till. Som en direkt följd ställde en chockad Ariana Grande, förståligt nog, in återstoden av sin turné.

Därför är det också så oerhört stort och viktigt att hon själv beslöt sig för att komma tillbaka och ge Manchester en ny konsert. När hon i söndags återvände – mindre än två veckor efter dådet – tog hon med sig flera av den kommersiella popmusikens giganter – Justin Bieber, Miley Cyrus, Coldplay, tidigare nämnda Katy Perry och inte minst några av stadens egna giganter Take That och avslutningsakten Liam Gallagher (för att bara nämna några). Konserten, som samlade 50 000 heroiska Manchesterbor gick under namnet One Love Manchester och kablades dessutom ut över världen – här i Sverige kunde man bland annat ta del av den stora konserten via SVT och SR P3.

Också den här gången var en stor del av publiken tjejer i yngre tonåren, många vilka också hade befunnit sig på konserten i Manchester Arena för att se Ariana Grande den där ödesdigra dagen för knappt två veckor sen. Och när konfetti färgar Manchesters himmel i regnbågens alla nyanser och rösterna i publiken stjäl showen från både Chris Martin och hans Coldplay under ”Fix you” och Robbie Williams under ”Angels” spelar det ingen som helst roll att Ariana Grandes pop inte är för mig eller dig.

Utan som Grande säger från scenen till sina unga fans, som mycket väl kan vara de coolaste och modigaste fansen någon artist någonsin skulle kunna drömma om; ”Den kärlek och gemenskap som ni visar upp här är medicinen som världen behöver.”