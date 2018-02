Svenska Fotobokspriset har presenterat de nominerade till årets pris. Chans att vinna har Gunnar Smoliansky för "Diary, Jenny Rova för "Älskling", Stephen Gill för "Night procession", Inka och Niclas Lindergård för "The belt of Venus and the shadow of the earth" och Stefan Bladh för "Hidden kingdom".

Svenska Fotobokspriset delas ut i Stockholm den 10 mars av Svenska Fotografers Förbund. Vinstsumman är 60 000 kronor, övriga nominerade får 10 000 kronor vardera.