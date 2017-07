De är Henrik Stenssons utmanare

Henrik Stensson. Foto: Alastair Grant/TT

Sedan 60-talet är det bara en handfull golfare som har lyckats försvara titeln i British Open. Arnold Palmer (1962), Lee Trevino (1972), Tom Watson (1983), Tiger Woods (2006) och Padraig Harrington (2008) är de som Henrik Stenson ska försöka kopiera på Royal Birkdale den här veckan.

Emot sig i kampen om segerbucklan The Claret Jug har Stenson 155 konkurrenter, vissa vassare än andra. Bland favoriterna:

+ Dustin Johnson, USA.

Annons X

Den just nu överlägsne världsettan har som bäst varit tvåa i The Open (2011). Vann tre raka tävlingar i våras, men skadade sig när han föll i en trappa inför US Masters på Augusta och har inte vunnit sedan dess.

– Det känns bra nu, som att spelet börjar hitta tillbaka till där det var, säger 33-åringen inför British Open.

+ Justin Rose, England.

Snuvades på segern i US Masters av Sergio García. Blev fyra som 17-årig amatör just på Royal Birkdale 1998, vilket fortfarande märkligt nog är hans bästa placering i The Open.

– Att vinna här på Royal Birkdale vore definitivt att sluta cirkeln med tanke på vad jag gjorde här 1998, säger 36-åringen.

+ Tommy Fleetwood, England.

En av världens just nu hetaste spelare. Är från Southport, där årets The Open spelas, och vill precis som Rose sätta stopp för den 25-åriga engelska segertorkan – Nick Faldo vann senast 1992.

– Engelsk golf är så stark just nu att det bara borde vara en tidsfråga. Jag hoppas att det är jag som bryter förbannelsen, säger det 26-åriga hemmahoppet.

+ Jon Rahm, Spanien.

22-åringen blev proffs för bara 13 månader sedan, men är redan rankad sjua i världen. Jämförs av vissa med legenden och trefaldige British Open-vinnaren Seve Ballesteros.

– Om jag lyckas med en bråkdel av vad han gjorde kommer jag förmodligen vara nöjd med min karriär, säger Rahm.

+ Padraig Harrington, Irland.

Försvarade titeln på Royal Birkdale 2008 och vill vara med och slåss om segern nu också. 45-åringen blev fyra i genrepet i Scottish Open i förra veckan.

– Många av de yngre är starka fysiskt, men har inte så mycket erfarenhet av linksgolf. Det ger mig en fördel att vara på en linksbana, utan tvekan, säger han.

+ Brooks Koepka, USA.

Jordan Spieth var den som senast vann två majors i rad (2015) och nu ska Koepka försöka upprepa den bedriften. Har inte tävlat på en månad sedan US Open-triumfen.

– Det hade inget att göra med segern. Jag hade planerat att ta en liten paus och samla kraft eftersom jag hade spelat mycket golf, säger 27-åringen.

British Open inleds på torsdagsmorgonen.