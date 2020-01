Strax efter det att recensionsexemplaret av Erik Hågårds debutroman ”Lilo” dimper ner i min brevlåda börjar stora delar av ett allt torrare Australien att brinna. När jag väl skickar in den här recensionen tycks katastrofen till slut ha kommit under kontroll – men att bränderna, utöver det mänskliga lidande de har orsakat, kommer att få förödande konsekvenser för biodiversiteten och koldioxidutsläppen är uppenbart. Att klimat och ekologiska frågor överlag tar en allt större plats i samtidslitteraturen är med andra ord inte så mycket att förvånas över. I Hågårds fall är det dock fråga om en roman som går i den radikala acceptansens snarare än den engagerade protestens tecken. Mer än Fridays for future får Lilo mig att associera till Dark mountain-rörelsen som med konstnärliga medel gestaltar och bearbetar den förestående kollaps som man betraktar som oundviklig.