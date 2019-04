"Days gone" försöker sticka ut i zombiegenren

Bend i Oregon är kanske inte någon plats som gör något större intryck. Här sitter Sonyägda utvecklarna Bend Studios, som i sex år har arbetat på sitt magnum opus – "Days gone".

Vid en hastig anblick verkar spelet knappast mer intresseväckande än staden där det skapats. Berättelsedrivna zombiespel har vi sett förr, inte minst i hyllade Sonykollegorna Naughty Dogs "The last of us".