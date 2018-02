Anrika Davis cup i tennis kan få ett nytt format. I ett pressmeddelande från Internationella tennisförbundet (ITF) föreslår man ett nytt format, där hela tävlingen ska avgöras under en vecka i november, i stället för under fyra utspridda helger som fallet är nu. Dessutom ska den byta namn till "World Cup of Tennis Finals" om förslaget går igenom. I augusti ska beslut tas i frågan.