David Lindgren släpper nytt i vår

Efter några hektiska år som programledare för Melodifestivalen både 2017 och 2018, och så lite turnerande på det, behövde David Lindgren lite ledigt. Det tog han sig i höstas, och då kom också inspirationen som ett brev på posten.

Resultatet är kommande singeln "Spinning around", som släpps den 24 maj. Låten är skriven av Fernando Fuentes, som tidigare har skrivit bland annat Lindgrens båda Melodifestivalbidrag "Skyline" och "Shout it out".