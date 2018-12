David Bowies album "The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars" släpptes i början av juni 1972. Knappt två månader tidigare hade människor landat på månen för femte och näst sista gången hittills. Tiotusentals mil skilde deras månlandning från Ziggy Stardusts månåldersdragdröm, men tidsandan vävde samman rymdfärder och popmusik. I mitt flickrum sommaren 1972 drömde jag om astronauter och spelade Ziggy Stardust-lp:n tills den bokstavligen slets ut. Än i dag kan jag texterna till "Moonage day­dream" och de andra spåren utantill och jag sörjer att David Bowie är död. Han dog 2016 i Woodstock, där den så kallade Woodstock-festivalen sommaren 1969 aldrig ägde rum.