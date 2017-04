Hur kunde så många västerländska intellektuella under 1900-talet låta sig förföras av seklets grymmaste despoter? I en ny bok påminner sociologen Paul Hollander om att en skarp hjärna inte medför immunitet mot ideologiskt önsketänkande, revolutionsromantik eller faktaresistens – snarare tvärtom.

Hyllade av sin tids intellektuella: Mussolini, Stalin, Mao och Castro. Foto: IBL

1900-talet brukar liknas vid historiens skräck­kabinett. Miljontals mördades eller offrades i vettlösa ideologiska experiment. Brotten mot mänskligheten var obegripliga. Likväl hyllades bödlarna i sin samtid inte bara av egna medborgare utan även av entusiaster i Västeuropa och USA, vilket om möjligt är än mer svårt att förstå.

Historiens händelser och förlopp går vanligtvis att förklara. När det gäller det förra seklets hänförelse för tyranner famlar emellertid forskarna. Hyllningar av totalitära despoter är inte enkla att bena ut. Den amerikanske sociologen Paul Hollander har i flera böcker försökt begripliggöra hur illdådens arkitekter kunde uppnå hjältestatus bland intellektuella som dessutom upplevde sig som hederliga. Främst riktas sökarljuset på kommunismens sympatisörer. I den nya boken ”From Benito Mussolini to Hugo Chavez: Intellectuals and a century of political hero worship” (Cambridge University Press) inkluderas även fascismens medlöpare.

Titeln signalerar likhetstecken mellan det politiska spektrumets ytterpoler och kan förstås provocera. Skillnaderna är självklart stora men likheterna skrämmer. Både fascismen och kommunismen var auktoritära ideologier, främmande för parlamentarisk demokrati, och båda utvecklade kulter kring den heroiska och despotiska ledaren. Utopierna bar på stora förhoppningar men krävde miljontals liv. Enkla trygghetsskapande världsförklaringar, konspirationsteorier och svartvita världsbilder skapade ordning i en kaotisk värld. I framtidsscenarier väntade paradiset runt nästa hörn.

Självklart framstår den kommunistiska retoriken om jämlikhet och rättvisa som attraktiv i jämförelse med ­nazismens rastänkande, som bygger på en avskyvärd människosyn. Men det går knappast att använda olika moraliska måttstockar vid bedömningen av de två ideo­logiernas fruktansvärda facit. Ändamålet helgar inte medlen. Likväl finns än idag en asymmetri i synen på 1900-talets bödlar.

När Sven Wollter sa i radion att Stalin var en inspiratör möttes han med axelryckningar och förlägna leenden. Om han sagt Hitler i stället hade Wollter portförbjudits från teaterscener, tv-soffor och spelat sin sista roll som mysfarbror. Nu sa han emellertid Stalin och fick frisedel.

I sin bok diskuterar Paul Hollander asymmetrin i synen på historiens brott med utgångspunkt från begreppet ”goda intentioner”. Både Stalin och Mao försvaras bland annat med att de inte avsiktligt mördade miljoner. Döden orsakades också av hungersnöd som inte kan jämföras med överlagda mord. Ambitionerna var dessutom att skapa ett bättre samhälle. Enligt Hollander måste makthavare dock hållas ansvariga för konsekvenserna av sitt handlande. Förmodade avsikter, hur ädla de än är, fungerar inte som förevändning. Stalins eventuella goda intentioner är därför ingen ursäkt.

Att Hollander huvudsakligen intresserar sig för de intellektuellas engagemang och medlöperi beror sannolikt på att kunskap och bildning förväntas leda till ökad empati och medmänsklighet, till avståndstagande från våldsdåd. Verkligheten är emellertid betydligt mer komplicerad.

Vid Wannseekonferensen 1942, där ledande nazister stakade ut planen för förintelsen av judarna, hade två tredjedelar av deltagarna akademisk utbildning och över hälften doktorstitlar. I 1970-talets Kambodja, där regimen på några få år mördade runt en och en halv miljon männi­skor, var ledarskiktets åtta personer alla intellektuella.

Hollander intresserar sig dock inte för de intellektuellas direkta medverkan i illdåd utan mer allmänt för deras hänförelse för totalitärt tänkande. Störst utrymme ägnas entusiasmen för Mussolini, Hitler, Stalin och Mao. I kulisserna finns bland annat Pol Pot och Fidel Castro.

Under mellankrigstiden vann diktatorer med vida löften och förföriska utopier terräng. Överraskande många europeiska intellektuella övergav demokratins landvinningar med parlamentariska institutioner och individuell frihet, och förtrollades i stället av totalitära idéer. Kommunismen magnetiserade medan stödet till fascismen och nazismen var mindre omfattande. Mönstret upprepades under efterkrigstiden då huvudsakligen vänsterns utopier lockade.

Tyrannernas och de politiska regimernas ­attraktionskraft är självklart intrasslade i varandra, vilket gör det svårt att skilja mellan personkultens och ideologins inflytande. Ledarna betraktades som revolutionära idealister med en moralisk överlägsenhet förankrad i alltförklarande ideologier, vilket bidrog till att legitimera även de värsta illdåden.

Majoriteten av 1900-talets diktatorer personifierade förtryck, laglöshet och kryperi. Lägg till skoningslöshet och storhetsvansinne. Populariteten och i viss mån legitimiteten måste därför tillskrivas vilseledning. Propagandan försåg också despoterna med övermänskliga egenskaper. De marknadsfördes som frälsare, kvalificerade att lösa alla problem företrädare misslyckats med. Propa­gandamakarna hade i vissa fall en enkel uppgift. Hitler, Mussolini och Castro var fullfjädrade estradörer. I andra fall krävde regin större insatser. Mao var en dålig talare med monoton röst. Stalin saknade likaledes talets gåva och framträdde sällan inför stor publik.

Andra av seklets tyranner befann sig i synfältets ut­kanter. Franco i Spanien, Salazar i Portugal och Chiang Kai-shek i Kina hade en mer modest framtoning och tillskrevs knappast heroiska kvaliteter.

Trots bildning och kunskap genomskådade intellektuella inte alltid hjältekultens bländverk och förfördes av sina idolers självbilder som enkla, anspråkslösa, ödmjuka, tyngda av ansvar och ständigt arbetande för nationen eller revolutionen. Störst skillnad mellan offentlig image och personlighet finner Hollander i Mao vars privata livsstil står i bjärt kontrast till offentlig ikonisering som ­renlärig asket.

Ett solklart exempel på hjältedyrkan är hyllandet av Castro. Intellektuella i väst betraktade den kubanske ledaren som en förebild: ung, ståtlig, dynamisk, kraftfull och revolutionär, gerillakrigaren som störtade en förtryckarregim. Dessutom orubbligt självförtroende. Han framstår som en av 1900-talets mest karismatiska ledare och legitimerade rutinmässigt den förda politiken med sin favoritabstraktion ”revolution”.

En fråga som ständigt aktualiseras under läsningen av Hollanders bok är varför så många intellektuella kunde ta så groteskt fel under 1900-talet. Hur kunde de låta sig ­förföras av seklets grymmaste despoter och omfamna ­politiska förtryckarregimer? Varför ville de så gärna tro att samtida diktatorer ibland med tvivelaktiga kvalifikationer kunde förvandla världen till det bättre?

Självklart finns inga enkla eller entydiga förklaringar. Fascismen och kommunismen appellerade till intellektuella som önskade för­ändring och var kritiska till status quo. Missnöjda med det egna samhället sökte de alternativ, vilket hämmade den kritiska förmågan och innebar överseende med totalitära regimers brister. ­Hollander nämner att Jean-Paul Sartres hat mot borgerskapet betydde att han tog lättare på Stalins brott. Ideologierna tillfredsställde dessutom behovet att tillhöra en större enhet, nationen eller det klasslösa samhället.

Intellektuella var tillika ofta individualister med ambitioner att förverkliga sig själva. Enligt självbilden borde de i kraft av sin kunskap och insikt ha politiskt inflytande. Det fanns en känsla av att tillhöra en utvald grupp eller elit, vilket förstås stod i konflikt med demokratins kärna. Traditionella politiska processer uppfattades dessutom som tröga. Dissonansen mellan yttrandefrihet och totalitärt tänkande störde till synes inte.

Självbedrägeriets kretslopp spelar också en väsentlig roll. Önsketänkande och en sorts ideologisk sorteringsmaskin gör blicken selektiv. Intellektuella bländades av rosenröda potemkinkulisser och blundade för antalet ­offer. Fakta och information om de verkliga villkoren i idealstaterna bortdefinierades. Enligt Hollander är det smärtsamt att tänka på att många Kinaexperter i väst förnekade att miljoner dog av svält under Maos styre. Fel­bedömningarna av Pol Pots diktatur i Kambodja är också uppenbara även om antalet entusiaster i väst var mycket begränsat och regimen kortlivad.

På sätt och vis handlar det politiska självbedrägeriet om att tro och inte ifrågasätta. Religionens myter och symboler fick också en ny gestaltning och utformning i de totalitära ideologiernas ritualer och språkdräkt. Personkultens iscensättning genomsyrades av religiösa metaforer och sakrala traditioner.

Hollander menar att människor i allmänhet behöver ­illusioner som utlovar ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv. De intellektuellas fantasi, idealism och strävan efter det översinnliga gör dem dessutom än mer sårbara för goda intentioners lockelser och heroiska ledares påstådda strävan efter social rättvisa. I Homeros berättelse låter Odysseus binda fast sig vid masten för att inte frestas eller förtrollas av sirenernas sång. Men 1900-talets utopisökare lät sig gärna vilseledas och förföras.

De stora världsförklaringarnas tid är förbi i väst­världen. Utopier och framtidsscenarier fungerar knappast längre som politiska orienteringspunkter. I stället gör olika identitetsrörelser entré och prioriterar konkreta förändringar för den egna gruppen med till exempel hudfärg, kön eller etnicitet som gemensam nämnare. Precis som religionen på sin tid förlorade terräng och ersattes av världsförklaringar tycks numera identitetskulturer ha ­tagit över, ofta ointresserade av förhållandena utanför den egna kretsens självdefinierade arena.

Alltjämt finns emellertid enklaver av hänförelse för kommunismens eller fascismens totalitära tänkande, vilket tillsammans med annat fanatiskt trosnit gör det angeläget att fortsätta reflektera över varför människor bortdefinierar grundläggande mänskliga rättigheter.