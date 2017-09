Det är inte bara oviljan att bidra till de fattigare regionernas ekonomi som ligger bakom den katalanska separatismen. Helgens planerade folkomröstning om självständighet för Katalonien kan ses som en konsekvens av månghundraåriga skillnader i språk och kultur, och inte minst av Franco-Spaniens förtryck.

Separatistisk demonstration i Barcelona på Kataloniens nationaldag den 11 september. Foto: Jordi Boixareu/IBL

Om folkomröstningen i Katalonien som planerat hålls nu på söndag är det tredje gången på tre år som medborgarna går till val för att uttala sig om de vill tillhöra Spanien eller bilda en egen republik. De antispanska partierna i Kataloniens parlament är starkt pådrivande vilket ger omröstningen tydliga förtecken. Om ”ja till självbestämmande” får enkel majoritet ska man inom fyra dagar hålla val för att utse en konstituerande församling. Republiken Katalonien kommer då att ha sett dagens ljus.

Det råder med andra ord en upphetsad stämning i Barcelona och manifestationerna för en egen stat var massiva på Kataloniens nationaldag den 11 september. Den senaste veckan har det har det gått till direkta kontfrontationer mellan spansk polis och katalanska valarbetare. Det är illavarslande. De eftertänksammas röster drunknar lätt i denna eufori och den som inte är med på tåget betraktas av många som opatriotisk och bakåtsträvande. Kampanjen för en omröstning drivs förstås av de politiker som är för en separation från Spanien. Detta snedvrider förutsättningarna för omröstningen: ett ja är för Katalonien, ett nej är mot Katalonien.

När den hastigt hopsnickrade lagen om referéndum (folkomröstning) skulle tas i det katalanska parlamentet för ett par veckor sedan ansåg sig de kritiska partierna inte kunna medverka till ett olagligt beslut. Delegaterna från Partido Popular, Partido Socialista Catalán och ­Ciudadanos tågade helt sonika ut ur plenisalen. Det har gjort spelplanen än mer öppen för de grupper som ivrar för självbestämmande. Opinionsundersökningar ger dock vid handen att det nu några dagar före omröstningen väger jämt mellan ja- och nej-sidan.

Den första omröstningen om Kataloniens framtid hölls den 9 november 2014 och blev något av en antiklimax. Trots en förkrossande majoritet för självständighet – 87 procent av de cirka två miljoner röstande – ifrågasattes omröstningens representativitet. Många ansåg att frågorna var oklart och tendentiöst formulerade (”Vill ni att Katalonien ska vara en stat?” och ”Vill ni att Katalonien ska vara en självständig stat?”). Valdeltagandet var lågt, knappt 40 procent, det var de redan övertygade som kom till den katalanska festen.

Dessutom avfärdade Madrid omröstningen som anti­konstitutionell. Centralregeringen och premiärminister Mariano Rajoy gav katalanerna kalla handen och några ­förhandlingar om självständighet var det inte tal om. Det är likadant den här gången. Författningsdomstolen har ­underkänt den nya omröstningslagen, regeringarna i de ­autonoma regionerna i Spanien har inte befogenhet att anordna detta slag av omröstningar. Spanien har en rätt långtgående federal författning men det är en sammanhållen stat. Detta är det svar man får från Madrid, strikt juridiskt hållet, utan någon som helst öppning för förhandlingar.

Många katalaner ser med oro på situationen. Så här uttryckte sig en bekant häromveckan: ”Det är som om två höghastighetståg befinner sig på kollisionskurs utan att förarna pratar med varandra. Vi är bara åskådare och kan inget göra, vi vill arbeta och leva som vanligt. Jag pratar lika gärna katalanska som spanska och ser inte att något skulle vara bättre än något annat.” Men ju mer infekterat samtalsklimatet blir, desto svårare blir en sådan position att försvara. Katalanerna tvingas att ta ställning för eller emot.

Under våren 2015 hamnade självständighetsfrågan i bakvatten. Dock var ett första steg taget i en process som verkar följa sin egen dynamik. Det säger sig självt att med framgången i omröstningen 2014 kunde katalanisterna i Barcelona ställa mer legitima krav i förhandlingarna med Madrid. Men så blev det inte, utan i stället inleddes en lång process mot den katalanska regeringschefen Artur Mas och två andra ministrar i regionregeringen för ”konstitutionellt trots”. I mars 2017 kungjordes domarna som innebar två års suspendering av Artur Mas, vilket naturligtvis lade ytterligare kol på självständighetsbrasan.

Den 27 september 2015 hölls allmänna val till det katalanska parlamentet och självständighetsfrågan var då helt överskuggande. Debatten i spanska och katalanska medier nådde närmast stormstyrka. Valet blev en stor framgång för de partier som ville driva frågan om självständighet. En koalition under det talande namnet Junts pel Sí (Tillsammans för Ja) samlade merparten av rösterna och fick ett kvitto på att självständighetsfrågan var avgörande för människorna. Ett mycket högt val­deltagande stärkte dess legitimitet.

Och inför helgens omröstning, stödd av den nuvarande katalanske regionpresidenten Carles Puigdemont, blåser alltså åter starka vindar för självständighet.

Hur kunde det bli så här? Med tanke på den federalisering av Spanien som skett sedan demokratin återinfördes i slutet av 70-talet kan det förefalla märkligt att Katalonien och centralregeringen befinner sig på kollisionskurs. Den återhämtning som ­redan på 60-talet hade inletts kom med självstyrelse­författningen 1979 att leda till en snabb katalanisering på flera områden: språket, skolundervisningen, sjukvård, medier. 2006 omförhandlades författningen, vilket ledde till att ytterligare ”kompetenser” överfördes till Katalonien, men 2014 gick förhandlingarna i baklås. Kanske var det så att man hade nått vägs ände inom ramen för den gällande författningen. Nästa steg är fullt självbestämmande.

Tittar man bakåt måste man konstatera att utvecklingen mot större självbestämmande emellanåt har gnisslat ­betänkligt, bland annat i frågan om språkvalet i skolan. I Katalonien sker numer undervisningen på katalanska och spanska är ett ämne bland andra. De senaste åren har röster höjts för att undervisningen i högre grad ska vara tvåspråkig. 25 procent har satts som en minimigräns för spanska och detta har accepterats av Högsta domstolen. Många inser värdet av tvåspråkighet, och 57 procent av ­invånarna i Katalonien har spanska som sitt dagliga språk.

Katalonien är och har varit en tvåspråkig region sedan lång tid tillbaka. Samtidigt har Katalonien tydliga särdrag, inte bara språkliga, kulturella och ekonomiska. Den historiska utvecklingen har inte gått i takt med Kastilien, det spanska kärnlandet. Från att på medeltiden ha varit lierat med Frankrike (Karolingiska riket), knöts Katalonien fastare till Kastilien i och med Isabella och Ferdinands giftermål 1469. Kungariket Aragonien, som inkluderade grevskapet ­Barcelona, blev den starkare parten i denna förening. Detta ledde till att makten koncentrerades till Zaragoza och Madrid, medan Barcelona blev marginaliserat. 1500- och 1600-talen är Kastiliens blomstringstid inom sjöfart, handel och kultur.

Likväl överlevde Katalonien den nedgångstid som ­varade fram till 1800-talet, men det blev aldrig en integrerad del av Spanien. Regionen hade resurser och den företagaranda som satte fart på industrialiseringen. Här var Katalonien först på plan i Spanien. Den första järnvägen, som gick mellan Barcelona och Mataró, invigdes redan 1848. Poesin präglades av romantisk och nationell yra, en renässans för det katalanska. I diktform framställdes ­myten om det katalanska språket som en ättling till den trubadurpoesi som skrevs på lemosinska, en sydfransk ­dialekt. Närheten till Kastiliens kultur och det spanska språket undertrycktes nogsamt.

Här kan man spåra källflödet till separatismen i modern tid. Under 1800-talets slut och 1900-talets början byggde Katalonien upp en rad institutioner med tydliga katalanska förtecken, i synnerhet inom kulturen. Institut d’Estudis Catalans (Institutet för katalanska studier) kom till 1907, ingenjören och språkvetaren Pompeu Fabra ­skapade ett modernt lexikon, och man grundade 1914 en regional styrelse (Mancomunitat de Catalunya) som samlade de olika delarna av Katalonien under en hatt. Under den andra republiken (1931–36) kulminerade denna ­utveckling mot självstyre och separatism.

Det spanska inbördeskriget satte stopp för alla strävanden mot självständighet. Under 1937 rådde i Barcelona rent krigstillstånd mellan olika vänstergrupper och de republikanska myndigheterna. Anarkosyndikalisterna förespråkade Kataloniens frigörelse. Det finns otvivel­aktigt en kontinuitet mellan den tidens katalanism och det skeende vi upplever idag. Franco-Spanien förtryckte Katalonien på det mest brutala sätt och undertryckte det mesta av den katalanska kulturen och de katalanska institutionerna. Det offentliga livet dirigerades från Madrid och präglades av det spanska språket.

Förtrycket från den tiden ger en mörk fond till dagens händelser. Samtidigt är samarbetet ­mellan regionerna i Spanien idag ytterst ­utvecklat och starkt. Fotbollslaget Barça har ”katalaniserats” och får stå som symbol för det katalanska, men sammandrabbningarna med ärkerivalen Real Madrid är i första hand en fotbollsfest och inte bara uttryck för en politisk rivalitet. Det gemensamma överväger.

Många katalaner anser, med rätt eller orätt, att regionen är exploaterad av centralmakten i Madrid. Ekonomiska resurser förs över till fattigare regioner för att åstadkomma utjämning. Att det sker utan katalanernas medgivande väcker ont blod och spär på känslan av att vara förfördelad. Madrid har haft svårt att uppfatta signalerna från Barcelona och bemöta dem på ett konstruktivt sätt, om detta råder inga tvivel. Det är tveksamt om det i dessa frågor finns någon gemensam grund för samtal och förhandling.

Ödestimmen närmar sig. Företrädarna för den katalanska regeringen har investerat så mycket prestige i helgens folkomröstning att de inte kan backa. Samtidigt måste de vara medvetna om att denna folkomröstning är precis lika författningsvidrig som den tidigare 2014.

Johan Falk Professor em i spanska vid Stockholms universitet