USA:s ekonomi genomgår just nu en förändring. Från "post-finanskrisläge" med obefintlig inflation börjar inflationsprognosen nu peka svagt uppåt. Det är också en av anledningarna till att centralbanken Fed under onsdagen meddelade att man just nu lämnar styrräntan oförändrad tills vidare.

– Det kommer bli mer fokus på inflation och mindre på arbetslöshet, säger SvD:s utrikesredaktör Erik Bergin i Ekonomistudion.