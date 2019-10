Därför valde Dumas just Monte Cristo

Fråga: ”Utanför Italiens kust ligger den lilla ön Monte Cristo, som Alexandre Dumas förevigade genom att stoppa in den i romanen som hämnaren Edmond Dantès. Vad vet vi om öns historia? Och varför valde Dumas just den ön till sin roman?”

Dick Harrison: Monte Cristo var, trots sin ringa storlek, en välkänd och ofta besökt ö redan under antiken. Etruskerna var väl bekanta med den och använde dess skogar som råmaterial för bränsle till järnhantering. Grekerna kallade ön Oglasa, romarna Mons Jovis, ”Jupiters berg”, eftersom de lät bygga ett tempel till himlagudens ära på ön. Liksom etruskerna exploaterade romarna öns naturtillgångar, men de var snarare på jakt efter granit än timmer. Öns största historiska betydelse har varit som boplats för fromma kristna – först eremiter och flyktingar som kom dit under folkvandringstiden och etablerade bosättningar, sedan den förmögna klosterkommunitet som växte fram under medeltiden. Det var av detta skäl som ön kom att byta namn till Monte Cristo, ”Kristusberget”.