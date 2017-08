Orkaner som drabbar Texas brukar få större effekt på raffinaderierna än på oljeproduktionen. När amerikanska myndigheter under söndagen summerade rapporter från 32 oljebolag hade personalen på 105 av de 737 produktionsplattformarna utanför kusten evakuerats. Det medförde att 22 procent av produktionen på 1,75 miljoner fat per dag stängdes, motsvarande 379 000 fat råolja per dag.