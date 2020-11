Därför stoppades testerna i Stockholm

Det är en jättelogistik av tester som på kort tid byggts upp, och som inte en existerade för ett halvår sedan. Hemtester för covid-19, PCR-prov, strömmar in till labbet via många olika kanaler: sjukhus, vårdcentraler, uppställda trailrar som lånats från bland annat Scania och som förvandlats till provstationer, mobila team på särskilda boenden för äldre. Och så taxibuden som åker hem till folk som beställt ett hemtest via hemsidan 1177.se.

Ovanpå det är Region Stockholm uppdelat i olika zoner där regionen, Karolinska universitetslaboratoriet och Unilabs vunnit upphandlingen och sköter varsin del.