Därför ska du undvika smileys på jobbet

Emoji är namnet på de små bildsymboler som används i kommunikation via mobiltelefoner och på nätet. Bland annat finns en flamencodansös, en bomb, hus och ansikten.

Emoji betyder bild-bokstav på japanska.

Emojin skapades i Japan under sent 90-tal.

2009 lades emojin till i Unicode Standard, ett internationellt kodningssystem som ger varje bokstav och tecken en kod som gör att de ser likadana ut oavsett plattform eller land. Unicode consortium är organisationen som bestämmer och godkänner vad som ska läggas till. U+1F60D är till exempel koden för en figur med hjärtformade ögon.

Källor: University of Minnesota, med flera