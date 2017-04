Därför står vi handfallna inför klimatkrisen

Föreställningen att klimatfrågan bäst belyses i sakprosa finner stöd till och med hos författare som jag själv. För ofta är det så att när skönlitterära författare faktiskt skriver om klimatförändringarna så gör de det i form av personliga essäer eller debattartiklar. Zadie Smith och Jonathan Franzen är bara två exempel på detta. Än mer talande är fallet Paul Kingsnorth, en författare som har ägnat många år av sitt liv åt klimataktivism. Kingsnorth har ännu aldrig skrivit en roman där klimatförändringarna är en viktig del.

Även jag har länge engagerat mig i klimatfrågan, men också hos mig figurerar ämnet bara indirekt i mina skönlitterära verk, trots att skönlitteraturen utgör kärnan i mitt skrivande och har en mycket bredare publik än min sakprosa. Är då inte även jag skyldig till att marginalisera eller förneka klimatförändringarna?

Sanningen är förstås att jag inte på något sätt förnekar att klimatförändringen är verklig, och det gör få verksamma författare. Jag är övertygad om att de flesta författare och konstnärer är mycket väl medvetna om den överväldigande vetenskapliga konsensus som råder om att de globala klimatsystemen nu förändras på helt nya sätt; att dessa förändringar till största delen orsakas av mänsklig aktivitet; och att de redan har allvarliga följder för samhällen över hela världen.

Om ”förnekelse” spelar in här är det i en begränsad bemärkelse: många av oss föreställer sig att medan klimatförändringar, liksom tidigare miljöproblem, kan orsaka olägenheter och störningar, så kommer de inte att kräva någon fundamental omvärdering av trosföreställningar, tankesätt, praktiker, begrepp och dylikt.

Men klimatkrisen är inte bara ännu ett steg i en inkrementell trappa av miljöpåverkan: det faktum att vi har inträtt i antropocen, en era då mänskligheten har trätt fram som geologisk agent, är, som filosofen Clive Hamilton observerat, ett tecken på en djupgående spricka, ett seismiskt skifte i människans historia. Vår är en av de första generationerna av människor vars aktiviteter har påverkat inte bara specifika ekosystem utan ett nätverk av sammanlänkade system på jorden, inklusive oceanernas djupa strömmar och vindens rörelser i stratosfären. Magnituden på det här skiftet är sådan att vår oförmåga att agera på det för med sig viktiga frågor, särskilt för dem som är stolta över sin känslighet inför världens beskaffenhet, som de flesta författare och konstnärer.

Det är möjligt att jag upplever de här frågorna som särskilt angelägna eftersom jag råkar komma från en del av världen som är ovanligt sårbar för klimatets nycker: det bengaliska deltat, som nu delas mellan Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen, där jag föddes.

Mellan 2000 och 2004 skrev jag romanen ”The hungry tide”, som utspelar sig i Sundarbans, den stora mangroveskogen i det bengaliska deltat. Det blev tydligt för mig då att fenomen som saltvatteninträngning och stigande havsnivåer redan påverkade liven för människorna i regionen. Vad jag inte förstod var magnituden av det som utspelade sig inför mina ögon. Sedan dess har jag inte bara blivit tvungen att ompröva mina tankar om dessa förändringar, jag har också tvingats att ompröva många av mina föreställningar och metoder som författare.

Ta idén om frihet, central inte bara i den samtida politiken utan också i humanvetenskaperna, litteraturen och konsten. Som historikern Dipesh Chakrabarty konstaterat så har frihetens filosofer länge varit ”huvudsakligen, och fullt förståeligt, upptagna av hur människor kan undkomma orättvisa, förtryck, ojämlikhet, och även den likformighet som prackas på dem av andra människor eller människoskapade system.” Icke-mänskliga krafter och system fick ingen plats i den här frihetskalkylen: nej, att vara oberoende av naturen ansågs vara en av de definierande egenskaperna hos friheten själv.

De här tankarna kan tydligt skönjas i några av de grundläggande föreställningarna om den samtida konsten, till exempel hos dem som förutsätter kreativitetens absoluta frihet från funktionalitet och andra externa begränsningar. De verk som förhåller sig till sådana begränsningar relegeras automatiskt till hantverkets eller illustrationens domäner. Tveklöst är det också ett skäl till att skönlitteratur som behandlar klimatförändringar anses falla utanför den litterära huvudfåran: materialet anses vara kontaminerat av frågorna det refererar till.

Men om det är en sak som klimatförändringarna gjort klart för oss så är det att människans frihet är, och alltid har varit, begränsad av de villkor som våra olika livsmiljöer ställer upp. Hur kan detta förenas med de frihetsbegrepp som vägleder konsten, litteraturen och humanvetenskapen?

Här finns också frågan om proportioner. Klimatförändringarnas magnitud, och de samband de skapar över vidsträckta spann av rum och tid, är svåra för de flesta av oss att acceptera eller ens föreställa oss. Kan det verkligen vara sant att jag, genom att köra en bil, bidrar till att glaciärer smälter i Nordpolen? Är det möjligt att effekterna av det, i sin tur, kan få havet att stiga och dränka den väg som leder mig dit jag ska?

Kopplingar som dessa utmanar och spjärnar aktivt emot några av de grundläggande teknikerna i den moderna skönlitteraturen. Romanförfattare förlitar sig exempelvis tungt på miljöer och scener; det är med hjälp av sådana verktyg som narrativ byggs upp. En romanförfattare skapar scener och miljöer just genom att fokusera på det lokala och specifika – genom att koppla loss dem från världen i stort. Vi träder till exempel in i Flauberts ”Madame Bovary” när vi ”tar av från stora landsvägen” och träder in på ängsmarken; den ”sträcker sig längs en räcka låga kullar och ansluter sig sedan bakom dem till betesmarkerna i Bray”.

Martin Meissner Ill: Staffan Löwstedt

Närvarokänsla är en av romanens stora gåvor. När vi läser George Eliots ”Middlemarch”, Thomas Manns ”Huset Buddenbrook”, Graham Swifts ”Våtmarker” eller den stora bengaliska romanen ”Titash ekti nadir naam” (”A river called Titash”), så träder vi in i deras miljöer tills de börjar framstå som verkliga för oss; vi hittar själva en plats i dem. Eftersom varje miljö är specifik för sig tunnas dess kopplingar till resten av världen oundvikligen ut (exempelvis imperiets nätverk som möjliggjorde de världar som skildrades av Jane Austen och Charlotte Brontë). Till skillnad från epiken sammanför romaner sällan flera olika universum; inte heller kan deras miljöer transporteras utanför sin kontext på samma vis som, säg, ”Odysséen”s Ithaka eller ”Ramayana”s Ayodhya.

I fiktionen kapslas avgränsade platser in i andra: Maycomb, Alabama, miljön där ”Dödssynden” utspelar sig, blir en symbol för hela den Djupa Södern; Pequod, det lilla valfångstskeppet från Nantucket i ”Moby Dick”, blir en metafor för Amerika. Dessa miljöer blir till fordon för utforskande av den mest välbekanta av avgränsade platser: nationalstaten.

Romanens avskilda platser åtföljs också av avskildhet i tid. En miljö kräver normalt en ”period”; den aktualiseras inom en viss tidshorisont. Till skillnad från epiken, som ofta sträcker sig över eoner och epoker, sträcker sig romaner sällan bortom några få generationer. Romanens territorium är helt enkelt inte la longue durée.

Det är genom dessa avgränsningar, i tid och rum, som en romans värld skapas: liksom marginalerna på en sida så förvandlar dessa gränser platser till texter. Jämför det med de gränsöverskridande universum som frammanas av andra typer av prosanarrativ. Här är till exempel ett par meningar från det kinesiska folkeposet ”Färden till västern” (1500-tal): ”Det var vid den tidpunkten som grunden lades till Himlen. Efter ytterligare 5400 år, under epoken zi, steg det lätta och det rena mot höjden och nu skapades solen, månen, stjärnorna och planeterna ... Efter ytterligare 5400 år, när epoken zi led mot sitt slut och epoken chou närmade sig, förtätades världsalltet alltmer ... Efter ytterligare 5400 år, under epoken chou, sjönk det tunga och det orena ned och nu skapades De fem faserna vatten, eld, berg, sten och jord. Därför är det sagt att Jorden skapades under epoken chou.”

Den här sortens prosanarrativ (fortfarande oerhört populärt) breder ut sig över oerhörda vidder av tid och rum. Det omfamnar det obegripligt stora i nästan lika hög grad som den moderna romanen skyr det. Romanen frammanar ju världar som blir verkliga just genom sin avgränsning och exakthet. I den litterära romanens fina salonger kommer ingen att beskriva hur himlen skapades; inte heller refererar man till förlopp som sträcker sig över hudratusentals år: inom romanens avgränsade horisont framstår den sortens perspektiv inte bara som osannolika, utan som absurda.

Men jorden i en era av människoskapad klimatförändring är just en värld av påträngande, ofrånkomliga samband, drivna av krafter som till sin natur är obegripligt vidsträckta. Vattnen som tränger in i Sundarbans dränker också Miami Beach; öknar breder ut sig i Kina såväl som i Peru; skogsbränderna tilltar både i Australien och i Tennessee.

Det har förstås aldrig funnits en tid då vädrets och geologins krafter saknat betydelse i våra liv – men det har inte heller funnits någon tid då våra liv så direkt påverkats av händelser på andra sidan planeten. Dessa samband tvingar oss nu att omförhandla våra gamla idéer och vanor, inklusive hur vi läser skönlitteratur.