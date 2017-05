Vilken rörelsefrihet har man som feminist inom de manligt kodade strukturerna och institutionerna? I boken ”Att leva feministiskt” varvar Sverigeaktuella Sara Ahmed sin forskning om mångfaldens villkor med

egna erfarenheter av sin roll som feminist i och utanför universitetsvärlden.

Sara Ahmed.

Sommaren 2016 lämnade feministen Sara ­Ahmed sin professur vid Goldsmiths College i London eftersom universitetet inte vidtog några åtgärder kring långtgående systematiska sexuella trakasserier av studenter. När det framkom att minst sex fall involverande seniora forskare hade tystats ner fick Ahmed nog. Tystnad, skrev hon på sin blogg Feministkilljoys, möjliggör reproduktionen av en kultur av trakasserier och våld. Att inte tala om våld är i den meningen att reproducera våld. Till slut nås en bristningspunkt, ett band måste klippas.

Ahmeds senaste, mest poetiska och personliga bok ”Att leva feministiskt” (övers: Maria Åsard; Tankekraft Förlag) är skriven delvis utifrån dessa händelser. Feminism, ­menar Ahmed, är envisa tungor; det som infekterar en kropp med begäret att tala på andra sätt än vi blivit kommenderade. Jag tänker på poeten Athena Farrokhzad som i sitt ”Sommar”-program i P1 2015 sa att hon helst vill skriva dikter och odla sin trädgård men i stället måste tala om fascism; det som hotar hennes liv och arbete. Vi feminister måste ofta tala om kunskapandets strukturer och vad de gör med oss. En uppsägning kan, som Ahmed skriver, vara en feministisk protest och ett feministiskt självomhändertagande. En feministisk biografi kan bidra till överlevnad.

Genom böcker som ”The cultural politics of emotion” (2004), ”Queer phenomenology” (2006), ”The promise of happiness” (2010) och ”On being included: Racism and ­diversity in institutional life” (2012) har Sara Ahmed blivit en av vår tids mest lästa och citerade feministiska teoretiker. Hon har fått oss att bli varse inte bara vad känslor är utan också det arbete de utför, exempelvis i skapandet av familjer och nationella gemenskaper eller i definitionen av det främmande. Ahmed har beskrivit hur våra liv ges vissa riktningar, vad det kostar att avvika från utpekade linjer, hur världen vecklar ut sig och tar form runt vissa kroppar och inte andra. Hon har visat hur kravet på och löftet om lycka upprätthåller orättvisor och uppmanat oss att ifrågasätta en lycka byggd på att detta ignoreras. Och hon har belyst begränsningarna med institutionellt så kallat ”mångfaldsarbete.”

I Sverige har särskilt ”Vithetens hegemoni”, ett urval av Ahmeds texter som kom på svenska 2011, varit inflytelserik. Bland annat har den blivit en viktig följeslagare för dem som försöker förändra institutioner som trots normkritik och mångfaldsarbete ständigt reproducerar sin ­vithetsnorm. Vithet är den självklara utgångspunkten, universell och osynlig för den som besitter den, medan den för ­andra kan vara en vägg, en stängd dörr, en villkorad tillhörighet. Detta är tydligt inte minst inom stora tunga kulturinstitutioner där konstnärlig frihet är det obestridligt försvarade, till varje pris.

”Att leva feministiskt” är riktad till en bredare publik och ämnar återföra den feministiska teorin hem till det vardagliga och konkreta. Det är nyttigt, ty institutionaliseringen av feministisk forskning kan ses som en seger, en framgång, en karriär för vissa. Titeln anspelar mer på självbiografi än handbok och utgångspunkterna är Ahmeds personliga erfarenheter av att leva ett liv i motstånd.

I den första delen beskriver Ahmed känslorna i att bli feminist, och vad det innebar i termer av att få en riktning, att se en värld. ”Feminismen är sensationell”, menar Ahmed och belyser hur det är att erfara världen utifrån att inte passa in i genus- och sexualitetsnormer, att känna sig alienerad från omvärlden, att bli läst som en representant för de icke-vita, att göras till ett problem. Hon beskriver också styrkan som det feministiska subjektet får av feministisk historia och genom sin identitet som envis och oresonlig och av att utmana det förgivettagna våldet.

Del två berör det feministiska arbetet att förändra, i Ahmeds fall genom akademin. Ahmed beskriver mångfaldsarbete både som ett förändringsarbete och som det arbete det oundvikligen innebär att avvika från normer. Att vara ifrågasatt, skriver Ahmed, är att ständigt få frågor, att inte känna att du hör hemma där du bor, på platserna du betraktar som hemma. Att inte släppas in eller finna det obekvämt att stanna. Att möta en vägg. I del tre, ”Att leva med konsekvenserna”, diskuterar Ahmed utmaningarna och möjligheterna i ett feministiskt liv och den kreativitet det innebär. Boken avslutas med ”Glädjedödarens överlevnadskit” och ”Glädjedödarens manifest”, som visar på möjliga riktningar för att leva feministiskt i en värld där vissa aldrig förväntas överleva, för att tala med Audre Lorde. I Ahmeds tappning är ett feministiskt självomhändertagande en kollektiv motståndshandling, att vägra le åt en ordning där några fås lycka är avhängig den stora massans underordning.

För den som läst Ahmed är mycket bekant från tidigare texter. Figurer som glädjedödaren, den arga (svarta) feministen, det oresonliga, motsträviga subjektet, den ömma punkten. Hur det börjar i skavande sensationer, i konkreta situationer, såsom konversationer runt olika bord. För feminister är de bekanta. Det kan handla om middagsbord där du vägrar att skratta åt sexistiska eller rasistiska skämt, eller påtalar orättvisor och får höra att du ”förstör den goda stämningen”, eller om seminariebord vid universiteten där det kollektiva vi:et rymmer en mängd underförstådda exkluderingar. Det kan vara att inte organisera livet utifrån en reproduktiv kärnfamiljsnorm eller ett lyckolöfte, och hur du då kan få veta att du förstör andras lycka. Boken petar i gamla sår och ber oss att stanna upp vid det som inte är över, såsom rasism och sexism, men också vid det som är bräckligt, trasigt och styrkan däri. Ahmed konkretiserar det som många ser som abstrakt: normer och strukturer och deras inverkan på alla individer, hur de känns i kroppen när du inte kan anta att världen tar din form. Det nya är formen av manifestation; en annat språk och en riktning som är en annan sorts handbok, varken ordbok eller självförbättringsbok. En antites till det vår samtid uppmanar oss att göra för att lyckas.

När jag läser Ahmed, vilket jag ofta gör, undrar jag ibland hur hon kan vara så hyllad av vita feminister i Sverige när hennes vithetskritik är så (befogat) hård. Är det en vilja att vara en ”god antirasist”? Är det för att hennes formuleringar känns i kroppen? Vilka avtryck lämnar Ahmeds resonemang, vad hjälper de oss att göra, och ­vilka är vi? Den reproduktion av vithetsnormen som fortsatt pågår, trots påfallande engagemang i intersektionella och antirasistiska frågor i många institutioner, inklusive akademisk feminism, vittnar om att arbetet kräver mer än en önskan om att komma bortom kategorierna, snabbt gå vidare och hitta lösningarna. Du behöver inte ha avsikten att reproducera vithet för att reproducera vithet, skriver Ahmed. Jag skulle vilja beskriva vithet som en epistemisk vana; invävd i våra institutioners konstitution och det gör något med våra kroppar.

Kanske är det Ahmeds feminism som tilltalar; en annan utgångspunkt, långt ifrån de vita privilegierades situation. Ett opåverkat omfamnande av detta som ett ”perspektiv” blir lätt till en annan slags vägg. Att bryta en epistemisk vana kräver ansvar.

Ahmeds feministiska politik är uppfriskande radikal; hon väljer att inte citera vita män, det vill säga hon ifrågasätter den vetenskapliga reproduktionsteknologin som härleder alla stora tankar till kontinental filosofi, till upplysningen, till den västerländska epistemologin. Vita män är en institution som är större än individer, menar hon, och en önskan att förändra en institution som skapar vita män kan tolkas som en önskan om att vita män ska elimineras.

Kritisk teori, menar Ahmed, är ett språk som vi kan lära oss, och för vissa är det mer bekvämt än andra. Att citera feminister är att citera andra kunskapstraditioner och bygga en annan kunskap. Ahmeds arbete förlänger särskilt queera, lesbiska, rasifierade feministers teoretiserande genom beskrivningar av världen, av överlevnad, av motstånd mot ordningar som gör oss till ”de andra”. Och det gör en enorm skillnad.

Att tillskrivas epitetet feminist i akademin innebär inte sällan att avfärdas. Din blotta närvaro kan ses som beviset för att inga problem finns. Om du som rasifierad talar om rasism eller som kvinna talar om sexism antas du tala i egen sak eller syssla med identitetspolitik, medan ämnen som filosofi, kulturstudier eller statsvetenskap anses behandla de universella, neutrala frågorna. Att påtala ett problem, påpekar Ahmed ofta, är att göras till problemet. Att benämna en orättvisa eller synliggöra förtryckande strukturer, såsom systematisk och institutionaliserad sexism och rasism, blir därför att förstöra stämningen eller ses som besvärlig. Du blir den som inte kan tänka på institutionens framtid och bästa, som inte vill gå vidare, som talar i egen sak. Ahmeds uppsägning var en protest mot ett uttryck för en maktordning som är långt ifrån ovanligt, som reproduceras i hjärtat av så många institutioner.

Hur kan vi leva feministiskt, i världen – eller vid akademiska institutioner, där sexism och rasism är inbyggda i historien och arkitekturen? För Sara Ahmed blev ned­tystandet av incidenterna och det våld detta symboliserade brytpunkten och ledde till handling, med de verktyg hon har, det skrivna ordet, begäret att tala på andra sätt. Ahmeds bok är den sortens följeslagare hon själv uppmanar oss att finna i feministisk historia, tillägnad alla glädjedödare. Att leva feministiskt är ett projekt med en riktning, en orientering, och det finns många. Ahmeds ”feminist snap” är att utgå ifrån det sköra, när det brister men också klickar, när ögonblicken då vi fått nog skapar nya rörelser.