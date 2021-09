Den 2 maj i år kunde besökaren av köpcentret Mall of Scandinavia i Solna mötas av ett stort antal AIK-supporters som med banderoller, trummor och sång uppträdde som om de befann sig på Friends Arena. Anledningen var mycket enkel: man genomförde en symbolisk protest mot publikrestriktioner som tillät 100 supporters eller fler att vistas i köpcentrumet men bara åtta på närliggande Friends, en arena med 50 000 sittplatser, i sen­eftermiddagens match mot Elfsborg. Protesten var fyndig i att den åskådliggjorde absurditeten i vad som ansågs vara samhällsviktigt under pandemin. Även om mina sympatier finns hos ett annat lag skulle jag gärna ha stämt in om jag hade varit där, en kortvarig AIK-supporter för en god sak.