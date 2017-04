Den franska vänstern har under våren skiftat till en rödare nyans. Medan socialistpartiet går mot sitt sämsta val sedan det bildades 1969 har vänsterns radikala falang under Jean-Luc Mélenchons ledning vuxit i styrka. Uppgången i valrörelsens slutskede har visserligen till stor del varit en spegelbild av socialistpartiets kris. Samtidigt går det inte att bortse från att Mélenchons rörelse La France Insoumise – ”Det okuvade Frankrike” – har brutit sig loss från det mittenblock som i mångas ögon representerar etablissemanget och har blivit en kraft att räkna med. Medan det regerande socialistpartiet bejakar EU, frihandel och företagande säger Mélenchon bestämt nej. Han har skapat en politisk berättelse som grundar sig i en utbredd ängslan för att landet håller på att gå under i marknadsekonomi, EU-byråkrati och globalisering.