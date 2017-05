Vi känner alla igen känslan av att scrolla igenom Instagramflödet och med avund se alla andras härliga liv. Nu visar en ny studie att Instagram är den sociala medie-kanalen som har störst negativ påverkan på det mentala välmåendet.

I en ny brittisk studie har UK’s Royal Society for Public Health (RSPH) tillsammans med Young Health Movement skickat ut enkäter till nära 1 500 personer i åldrarna 14-24 för att se hur sociala medier och andra appar påverkar ens mentala välmående. Resultaten visade att Instagram, följt av Snapchat och Facebook, har mest skadande effekt på unga människor.

Rapporten visar att det främst är Instagrams filterfunktion som står i skuld till de negativa effekterna. Framför allt många unga kvinnor har en tendens att jämföra sig med andra människors filtrerade bilder och får då ångest över sina liv och kroppar. Detta resulterar i en negativ påverkan på kroppsideal, sovmönster och förstärker känslan av fomo (fear of missing out ). Eller som Matt Keracher från RSPH sa till CNN:

– Instagram bjuder in unga och mottagliga användare till att jämföra sig själva mot en orealistisk, filtrerad och photoshoppad versionen av verkligheten.

Att vara inne på Instagram i flera timmar varje dag hjälper sannerligen inte heller. Studien kom fram till att unga människor som tillbringar mer än två timmar per dag på sociala medier rapporterade fler mentala hälsoproblem. ”De plattformar som egentligen ska underlätta kontakten med andra människor kan istället orsaka en mental hälsokris” säger rapporten.

För att bekämpa ett sociala medie-beroende, rekommenderar RSPH att ett pop up-fönster med en ”för mycket användning”- varning bör utvecklas för att uppmärksamma människor att de har varit på sociala medier för länge.

Men det bästa rådet är att helt enkelt stänga ner Instagram stories och läsa en bok istället.