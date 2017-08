Hur uppkom den strävan efter samförstånd och kompromisser som sägs utmärka den svenska modellen? En ny bok finner ett möjligt svar i det politiska ansvar som bönderna förväntades axla redan under Gustav Vasas styre, en protestantiskt präglad lösning som var unik för Sverige vid denna tid.

”När helst fiender hota /.../ alla och ehnvar, man ur huse /.../ med vapen och kost /.../ skyndsamt inställa sig.” Ur Olaus Magnus ”Historia om de nordiska folken” från 1555.

Finns det en särskild svensk modell? Föreställningen om en sådan har hur som helst en lång historia och är allmänt omfattad också internationellt. Man brukar ju lyfta fram 1938 års Saltsjöbadsavtal som ett tydligt uttryck för denna. I förlängningen av talet om en svensk modell ligger att det inte bara var och är en politisk produkt, alltså ett beslut eller avtal, utan att det är ett förhållningssätt som har förankring i en svensk kultur.

Kan då ett sådant påstående prövas vetenskapligt? Finns det en sådan särskild kultur bör ju denna inte bara ha dykt upp 1938 utan vara en signifikant del av det svenska samhället, och då borde man kunna spåra tendenser till denna längre tillbaka i historien.

Här uppstår emellertid flera följdfrågor: Vad är det som är speciellt med den svenska historien? Varför har vi låtit bönderna delta i riksdagen? Varför har inte Sverige haft några omfattande revolutioner, knappt några uppror alls sedan 1500-talet? Varför präglas den moderna svenska politiska kulturen snarare av endräkt och strävan mot konsensus än av motsättningar och eldfängda konflikter?

Därmed kommer vi in på den besvärliga frågan hur en kultur utvecklas och för att finna svaren måste vi gå bakåt i historien. En bok som rymmer en viktig del av svaret är den nyutkomna boken ”Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid” (Nordic Academic Press) av två stockholmska historiker: Mats Hallenberg och Johan Holm. Som titeln antyder handlar den om ett avgörande skede i Sveriges äldre historia, övergången från medeltiden och den svenska stormaktstiden. Är det där vi kan finna svar? Författarna säger aldrig detta rent ut men man kan ändå ana att de lutar åt att resultatet av deras studie över böndernas roll under detta skede åtminstone skulle antyda ett svar.

De första orden i titeln åsyftar det ansvar som allmogen ursprungligen hade, att gå man ur huse för att försvara hembygden mot fientliga angrepp. Detta blir också utgångspunkten för den studie författarna gör för att undersöka hur den svenska statsbildningsprocessen egentligen gick till och varför den inte beledsagades av uppror och våldsamma interna konflikter. De vanligaste teorierna kring formeringen av den moderna staten har betonat ­betydelsen av förhandlingar mellan de olika berörda parterna, men ingen har räknat bönderna till möjliga förhandlingsparter. Det är här exemplet Sverige blir intressant.

Då dackefejden 1542–43 på allvar hotade Gustav Vasas makt var det småländska bönder som gjorde uppror. ­Detta kan sägas vara det sista medeltida upproret och samtidigt innebar det ett första steg i en moderniserad statsbildning. I likhet med de medeltida oroligheterna spelade bönderna ännu en central roll, men till skillnad från tidigare stod bönderna här ensamma utan allians med stormän mot kungamakten. Gustav Vasa kunde slutligen kuva upproret men hans erfarenheter av det ledde in honom på en ny politisk strategi som skulle både stärka den centrala politiska makten och möjliggöra framväxten av en stark militärmakt.

Kungen och senare hans söner utvecklade det traditionella uppbådandet av bönder att gå man ur huse till en armé av utskrivna svenska knektar. Ingen skattebetalande bonde var egentligen pigg på att gå i fält och särskilt inte att göra det under lång tid eller långt hemifrån; hemmanets jord och skörd föröddes ju om bonden var borta. Detta problem löstes om bonden i stället städslade en dräng eller annan obesutten att rycka ut i fält. Därmed blev på sikt gränsen inom allmogen mellan de besuttna bönderna och drängar eller torpare alltmer markerade.

Genom att Gustav Vasa hade dragit in kyrkans egendom hamnade en ansenlig del av dessa väldiga rikedomar i vasakungarnas skattkistor för att senare få finansiera de ständiga krigen. Trots detta måste bönderna snart belastas med nya och stigande skatter. Detta till trots blev det aldrig mer några stora bondeuppror. Det som skedde i slutet av 1500-talet i Finland i det så kallade klubbekriget var visserligen ett omfattande bondeuppror men dess mål var att stärka hertig Karls (senare Karl IX) sak mot Sigismund, så det var ett uppror inte bara mot utan också för överhetsmakt.

Författarna lyfter fram såsom avgörande den väg redan Gustav Vasa hade slagit in på och som senare utvecklades. Först skapade kungen en platt organisation av ett stort ­antal fogdar runtom i landet som var knutna till honom; därmed fick hans administration en lokal förankring. Nästa steg var att undvika öppna och avgörande konflikter med bönderna utan i stället låta fogdarna förhandla och söka kompromisser. Modellen förfinades och blev ännu tydligare då de senare kungarna ofta lät sammankalla riksdagar där ju även bönderna hade säte. Därmed fick böndernas egna intressefrågor en länk mellan lokala nivåer och riksnivån; därtill fick kungens och regeringens politik genom riksdagsbesluten en tydlig legitimitet.

Ett resultat blev enligt Hallenberg och Holm att bönderna avstod från uppror, de skickade besvärsskrivelser i stället och förhandlade. De fick ingalunda igenom alla sina krav, ibland ledde förhandlingarna till klena resultat, men en känsla av delaktighet uppstod ändå. Däremot drabbades den obesuttna delen av allmogen; de var inte bara mer utsatta, de ignorerades och begick de övergrepp och skapade tumult straffades de skoningslöst och hårt. Man kan därför inte, såsom vissa forskare gjort, tala om en generell dialog mellan överhet och allmoge.

Denna modell som den unga militärstaten Sverige skapade kunde på ett enastående sätt få större delen av befolkningen, alltså särskilt de självägande bönderna, att acceptera både allehanda försakelser och skatter i utbyte mot en mer eller mindre grundad känsla av samhörighet. Det gjorde stormakten Sverige unik i sin samtid. Frågan är då om detta blev en modell som förklarar hur vi nu har det, den nutida modellen av samförstånd och kompromisser?

Författarna försöker alltså inte besvara frågan och de inkluderar inte hela samhället i sin studie; adeln, borgarna i de små och fåtaliga städerna och inte minst prästerskapet saknas. Det faktum att bönderna faktiskt stod ut med alla pålagor och hemsökelser, mot att de fick möjlighet att besvära sig och förhandla, var knappast det enda skälet till den medgörlighet som de tidigmoderna bönderna visade upp som en tydlig kontrast mot den bråkiga skara som hade härjat landet under medeltiden.

Indragningen av kyrkans rikedomar var ena sidan av reformationen, den yttre och kortsiktigt viktigaste; men långsiktigt medförde brottet med Rom och införlivandet med den lutherska reformationen en ny religiös kultur, som avsatte spår inte bara religiöst utan även samhälleligt. Därtill kom kyrkan som institution och inte minst prästerskapet att få en delvis annorlunda roll i samhället och den politiska kulturen än tidigare. Denna förändring skedde ingalunda utan konflikter.

Den lutherska samhällssynen såsom den manifesterades i katekesens hustavla innebar att man såg det kristna samhället delat i tre stånd, och dessa var helt andra än de fyra stånd som utgjorde riksdagen. Till skillnad från dessa senare var hustavlans stånd, läroståndet, det poliska respektive det hushålleliga, inte särskiljande. Alla var delaktiga i dem men på olika sätt. Kungen var högst i det politiska ståndet, han var också husfader i det sistnämnda men i läroståndet var han en lärjunge och inte en lärare såsom prästerna var. Bonden var husfader men han var också en aktiv undersåte i det politiska. Det var han som där representerade sitt hushåll.

Allt detta bidrog till att konfirmera föreställningen att bonden hade en samhällelig uppgift, att han hade en politisk roll, låt vara på en låg nivå; han styrde och kontrollerade sitt hushåll. Även prästerna hade en uppgift i samhället som följde av deras uppgift att lära ut. De hade en lokal förankring och naturligtvis i det lokala en annan roll än de lokala fogdarna. Prästen kunde vara menigheten behjälplig med skrivelserna till överheten, men framför allt förkunnade han från predikstolen hur den enskilde skulle tolka vad som skedde och vilka slutsatser den botfärdiga syndaren skulle dra.

Det fanns stundom en ängslan hos den politiska överheten att prästerna skulle mänga in för mycket kritik av adeln i förkunnelsen. Så hände nämligen, och under tidigt 1600-tal var en av de skarpaste kritikerna av frälset och politiken Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius. Han hade inte ens avhållit sig från att tillrättavisa Gustav II Adolf för dennes kärleksaffär med Margareta Slots. Till skillnad från de medeltida biskoparna saknade de lutherska biskoparna dessutom förankring i frälsefamiljerna. Under de så kallade ståndsstridigheterna under mitten av 1600-talet uppträdde biskoparna och försvarade böndernas sak.

I denna lutherska protestantism kunde den enskilde bonden söka och få både vägledning och tröst, men även strängt förmanas att med hela sitt hus att vara förnöjsam med sin lott på jorden, att självklart ha både förtröstan och fruktan för Gud som inte bara skänkte nådegåvor utan straffade med svärd och ris. Med tanke på allt detta borde var och en inse plikten att utstå krigets alla bördor.

Som författarna ofta påpekar i sin bok vände de svenska kungarna sig påfallande ofta direkt till folket med det kärva budskapet att kriget måste just ses som ett Guds straff, att alla därför som en följd av sina synder tålmodigt måste utstå prövningarna, men att även överheten ständigt önskade fred samt dessutom hyste gott hopp om en snar fred. Detta var långt från sanningen men orden föll i god jord. Måhända var också ett sådant tilltal med en tvingande verklighetsbeskrivning en del av förhandlingen. Därur växte en modell fram som möjligen blev till en svensk samhällskultur och som förklarar hur vi idag hanterar utmaningar och krav.

Erland Sellberg Professor em i idéhistoria vid Stockholms universitet