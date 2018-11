År 1935 lät den amerikanske författaren och Nobelpristagaren Sinclair Lewis publicera en dystopisk roman som fick den tänkvärda titeln "It can’t happen here". I fokus för ­författarens tänkta framtidsscenario stod den legitimitetskollaps som drabbat de ­demokratiska partierna i Europa under den stora depressionen och de fascistiska missnöjespartier som växte som svampar ur jorden vid samma tid. Bokens onda genius var den demagogiske senatorn Buzz Windrip, som först slog ut den sittande presidenten Franklin Roosevelt vid Demokraternas partikonvent och sedan vann presidentvalet 1936 med löften om att lösa samhällskrisen, utplåna det kommunistiska hotet och göra USA "great again". När ­valet var vunnet upprättade Windrip en totalitär regim i rask takt. Hans främsta maktinstrument var The Minute Men, en paramilitär massorganisation av samma slag som Hitlers SA och de italienska fascisternas svart­skjortor.