Robert D Putnam är idag en av de främsta amerikanska statsvetarna och säkerligen den internationellt mest kända. En knapp månad före höstens amerikanska presidentval gav han ut boken ”The upswing: How America came together a century ago and how we can do it again” (Swift Press), som han skrivit tillsammans med en yngre kollega, Shaylyn Romney Garrett. Denna nya bok representerar en märklig utvidgning och fördjupning av hans tidigare ”Bowling alone: The collapse and revival of American community” (2000), som blev såld i stora upplagor, översatt till många språk och i Sverige renderade honom Skytteanska priset i statskunskap.

I sin tidigare bok, liksom igen i årets, utgår Putnam från den reflexion som den franske aristokraten Alexis de Tocqueville gjorde när han på 1830-talet reste runt i den femtio år gamla amerikanska federationen. Han noterade då att på andra sidan Atlanten råder både ohämmad individualism och samtidigt en vilja att samarbeta med andra för det gemensamma bästa. I ”Bowling alone” sägs denna förening av två motsatta drag i USA:s tidiga historia inte längre föreligga. Amerikanare tenderar mer än förr att ty sig till sig själva, känna ett minskat förtroende för sin omgivning, prata och umgås mindre med grannar och vänner, att helt enkelt ”bowla ensamma”. Parallellt med denna utveckling kunde Putnam konstatera att många upphört att engagera sig politiskt.