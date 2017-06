Det är inte bara bostadsområden som gentrifieras: även hela yrkeskårer genomgår en förändring. Slaktare, barberare och möbelsnickare är alla tidigare arbetarklassyrken som tagits över av den unga och trendmedvetna medelklassen.

– Dessa jobb har omvärderats från lågstatusyrken till glamourösa jobb, säger sociologen Richard Ocejo.

Som författare till boken Masters of craft: old jobs in the new urban economy undersöker han hur yrken som ölbryggare, bokbindare och fiskhandlare blivit populära hos den unga medelklassen i innerstan. Forskning visar att mellan 2014 och 2024 kommer antalet bartenders och barberare öka med tio procent i USA samtidigt som antalet slaktare ökar med fem procent.

– 80-talisterna dras delvis till de här yrkena som en reaktion på den digitala ålderns flyktiga anda, säger Richard Ocejo.

I motsats till moderna jobb inom teknologi eller finans är detta jobb där yrkesutövaren arbetar med händerna, med riktiga verktyg och material, och skapar en konkret produkt.

Det är inte helt otänkbart att den unga bartendern bär hängslen och tvinnad mustasch, att slaktaren tatuerat ankare på underarmarna eller att bagaren placerat en liten cykelkeps från Giro D’italia 1959 på huvudet. Estetiken är minst lika viktig.

– Jobben som lockar över unga människor med universitetsexamen har ofta ett prestationskrävande utförande. Kunderna blir publik, arbetsplatsen ett ställe där deras kompetens och kunskap kan beundras. Därför är det mindre chans att andra yrken så som elektriker eller rörmokare får samma renässans.