Därför har Etiopien drabbats av "Abiymani"

Afrikas yngste ledare, 42-årige Abiy Ahmed, tillträdde som Etiopiens premiärminister i april. Och han satte genast i gång med ett omfattande reformarbete för att styra det auktoritära Etiopien i mer demokratisk riktning. På bara några månader har han hunnit frige fängslade regimmotståndare, tillåtit tidigare förbjudna radiostationer, bloggare och tv-stationer samt skrivit under ett fredsavtal med Eritrea.

– Det är "make it or break it" för Abiy. Han har inte fullt stöd för alla reformer från sitt parti. Parlamentet är inte valt på ett reformmandat och motkrafter kan slå tillbaka, säger Kjetil Tronvoll, professor i freds- och konfliktstudier vid Bjørknes høyskole i Oslo.