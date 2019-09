Därför fruktades de schweiziska trupperna

Under renässansen var det kända schweizergardet berömt i hela Europa för sin stridskonst, och alla furstar ville ha sin egen lilla schweiziska armé. Men hur blev det så? Hur agerade schweizarna på slagfältet?

Som exempel kan vi betrakta två fältslag år 1476, under det krig som hertig Karl den djärve av Burgund förde mot René II av Lothringen, som hade allierat sig med schweizarna. Det började med att Karl under vintern 1476 började belägra slottet Grandson vid Neuchâtelsjön. Grandson lydde under en lokal storman som var allierad med Karl, men borgen hade ockuperats av schweiziska trupper föregående år.