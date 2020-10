Last night I dreamt I went to Manderley again … Orden som inleder Daphne du Mauriers roman ”Rebecca” hör till det vackraste som skrivits på engelska. Sedan romanen publicerades 1938 har den utövat en sällsam makt över oss som läst den. Aldrig kan vi få nog av att återvända till Manderley. Vad är det som lockar mig till denna otidsenliga historia om en ung kvinna som drömmer om att bli den perfekta hustrun åt en modern Riddar Blåskägg, en man som kan ha mördat sin första hustru, Rebecca?

För mig är det Joan Fontaines röst. Det är hennes sammetslena, melodiska röst, i Alfred Hitchcocks filmatisering från 1940 som jag tänker på när jag återvänder till Manderley. ”Rebecca” var den engelske thrillerregissörens första amerikanska film och ett välplanerat drag från Hitchcocks och hans producent, David O Selznicks, sida. Det handlade om att erövra den amerikanska publiken – det vill säga den kvinnliga, för på den tiden var det kvinnorna som valde film när man gick på bio och begreppet women’s pictures var därför inget att rynka på näsan åt.