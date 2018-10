Därför förbjöds 1600-talets ”pottfrilla” av parlamentet

Ingen, ursprungligen, men termen fastnade. Termen "rundhuvud" syftade på de väldisciplinerade kavallerister som lydde under Oliver Cromwell, en av parlamentets främsta ledare (och så småningom i praktiken diktator) under inbördeskriget. Under krigets första år 1642–1643 arbetade Cromwell huvudsakligen bakom scenen, upptagen av att träna sina soldater. Han drillade en elitstyrka, ryktbara ryttare som de rojalistiska fienderna kom att referera till som Roundheads ("rundhuvuden"), ett öknamn som syftade på deras frisyr, med hårklippning som anpassades efter hjälmarnas utseende. Cromwell avskydde termen och förbjöd sina soldater att använda dem om varandra: de var också förbjudna att svära och bli berusade. Icke desto mindre fastnade termen.