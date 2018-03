Därför dras unga till en guru som föraktar svaghet

Intervjun med den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B Peterson har redan setts av närmare åtta miljoner på Youtube och kallats för en av de största intervjuerna genom tiderna.

Det är slutet av januari och Peterson är på besök i London för att marknadsföra sin nya självhjälpsbok "12 Rules for Life: An Antidote to Chaos". Han sitter i randig skjorta och kavaj, lätt tillbakalutad med benen i kors. Ansiktet är allvarligt och sammanbitet, en svag rynka mellan ögonen, det gråbleka håret noggrant bakåtkammat.