Därför drabbas britterna hårt av covid-19 – igen

När den brittiska regeringen i somras lyfte alla restriktioner som införts för att bromsa spridningen av covid-19 befarade många en kraftig ökning av nya fall. En sådan uteblev, men smittspridningen låg kvar på ungefär samma höga nivå.

Tre månader senare är Storbritannien återigen ett av de länder i Europa som är hårdast drabbat av covid-19. Nära 450 nya fall per 100 000 invånare har registrerats de senaste sju dagarna, vilket placerar landet på sjunde plats i Europa, och överlägset först bland västeuropeiska länder. Tio dödsfall per miljon invånare har rapporterats under samma tidsperiod, omkring tre gånger så många som i Sverige.