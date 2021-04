Sverige fick sin första spac för mindre än en månad sedan. I USA lanseras flera nya varje dag. Bara i år rör det sig om 308 stycken till ett värde om 100 miljarder dollar, att jämföra med fjolårets 248 eller 2019 års 59.

I veckan kom ytterligare en milstolpe i den investeringsform som på sistone kastat om finansvärldens spelregler. Uber-konkurrenten Grab, hemmahörande i Singapore, kliver via spac-bolaget Altimeter in på New York-börsen i en affär som värderar företaget till 40 miljarder dollar. Det placerar bolaget i samma storleksordning som Match Group och Electronic Arts.