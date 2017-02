Så började Suzanne Reuter uppträda för gatubarn

Det rör sig ständigt kring Suzanne Reuter. Där är valpar som ska köpas, får som ska utfodras och hästar som ska ridas innan skymningen faller över huset på Ekerö där ett par herrelösa gummistövlar i storlek 43 står och avskräcker oinbjudna besökare. Däremellan spelar hon in filmer, tv-serier och har nya teateruppsättningar på gång.

Nej, att hon för två år sedan började engagera sig i globala Clowner utan gränser, som sedan starten 1996 har mött över 1,5 miljoner barn i utsatta situationer världen över, beror knappast på sysslolöshet.

– Jag var trött på att känna mig handlingsförlamad, säger hon frankt med en resväska i handen när vi ses på organisationens Stockholmskontor innan vidare färd mot en väntande tv-inspelning i Göteborg. För vid sidan av pågår också det vanliga jobbet. I somras var hon i Kroatien för att spela in komedin ”All inclusive” med biopremiär i höst. Och nu pendlar hon alltså fram och tillbaka till Göteborg för SVT:s stora dramasatsning ”Vår tid är nu”, ett epos som utspelar sig från 1945 till idag, där hon spelar matriarken Helga och skildrar hennes kamp för att behålla familjerestaurangen.

Susanne Reuter Aktuell: Med Clowner utan gränsers projekt ”Välkommen till Sverige”, en turné till Sveriges asylboenden. I höst premiär för biofilmen ”All inclusive” och tv-serien ”Vår tid är nu”. Ålder: 64 år. Bor: I hus på Ekerö. Familj: Tre vuxna söner som hon har med f d sambon, skådespelaren Tomas Pontén, som gick bort 2015, samt barnbarn. Styrka: ”Lösningsinriktad.” Svaghet: ”Att ge lösningar till andra som klarar det själva.” Stolt över: ”Varierar, men just nu att vara clown.” Ångrar: ”Att jag inte har försökt att koncentrera mig på att lära mig saker om min omvärld.” Äter och dricker: ”Vegetariskt, och Mälaren när jag simmar.” Några priser och utmärkelser: Guldbaggen för Bästa kvinnliga huvudroll i ”Yrrol” (1994), Guldmasken för Bästa kvinnliga skådespelare i ”Hotelliggaren” (1998) samt samma pris för ”Svensson, Svensson” (2000) och ”Vem är rädd för Virginia Woolf?” (2003), Svenska Dagbladets Poppepris (2000). Roller i urval: Lena i ”Som löven i Vallombrosa” (tv), Renate Dahlén i ”Rederiet” (tv), Lena Svensson i ”Svensson, Svensson” (tv och film), Martha i ”Vem är rädd för Virginia Woolf?” (teater), Sara i ”Ogifta par” (film), ”Lorry” (tv och film), Elisabeth Meyer i ”Drottningoffret” (tv), Mrs Wilberforce i ”Ladykillers” (teater) och mycket annat.

– Det finns likheter mellan Inger i ”All inclusive” och Helga. Båda försöker medla mellan sina vuxna barn, hitta balansen. Jag känner igen det hos mig själv också, säger trebarnsmamman som numera också är farmor och därmed alltid har barn omkring sig.

Vad som ändå fick Suzanne Reuter att lämna den egna trygghetszonen var en längtan efter att kunna använda sin komiska talang för att inte bara ge oss mätta västerlänningar några extra skratt en lördagskväll till kaffet, utan faktiskt också barn i utsatthet en mening med livet. Att skratt verkligen kan betyda något för barn som far illa, har hon fått uppleva under sina hittills två resor till Bombay där hon bland annat spelat för barnen i ett av Indiens största bordellkvarter.

Allt började med att hon satt i bilen och råkade ratta in en intervju med Jennifer Vidmo, Clowner utan gränsers generalsekreterare. Så snart hon kom hem skrev hon ett mejl till henne och erbjöd sina tjänster.

– Jennifer berättade vad skratt och lek betyder för tillfrisknandet av traumatiserade barn i flyktingläger och krigsdrabbade områden som hon och clownerna har besökt. Det var fantastiskt att höra henne.

De träffades och bara ett par veckor senare befann sig Suzanne Reuter i Bombay med en hyrd clowndräkt och några trolleritrick som hon hade fått av Tobbe Trollkarl i bagaget. Själva clowntekniken lärde hon sig delvis genom att kolla på Youtube.

Hon hann bara repetera ett par timmar med clownerna Rupesh Tillu och Björn Dahlman innan det var dags för dagens första föreställning, i en scenkonstgenre som hon tidigare aldrig hade prövat. Därtill skulle hon nu spela för barn, vilket hon inte hade gjort sedan tidigt 80-tal. Men att detta skulle kännas nervöst avfärdar hon bestämt.

– Jag bara längtade efter att få sätta igång och att jag har lätt att få kontakt med barn vet jag sedan tidigare.

Suzanne Reuter i Bombay (Mumbai). Clowner utan Gränser är en ideell organisation som arbetar för att sprida skratt, hopp och drömmar till barn som på olika sätt lever i extrem utsatthet. Sedan starten 1996 har organisationen mött över en och en halv miljon barn världen över. Foto: Henrik Kindgren

De som åker ut i världen och jobbar med Clowner utan gränser möter inte sällan en skrämmande verklighet och erbjuds därför att träffa en terapeut i efterhand, något som Suzanne Reuter uppskattar. När vi ses ska just ett sådant möte just äga rum.

– Vi grät alla över olika minnen, berättar hon när vi hörs av efteråt. Och tillägger eftertänksamt:

– Jag är lite förundrad över att jag trots allt mått så pass bra. Jag somnade och vaknade glad och tacksam varje dag i Mumbai. Det finns så mycket ondska i världen och att få chansen att göra något för dem som råkar värst ut, barnen, det är stort för mig.

Att börja med någonting helt nytt efter en lång yrkeskarriär beskriver hon som bara roligt.

– Jag brukar annars inte tycka om det. Att ha publikkontakt var jag också skräckslagen för tidigare, men med de här barnen har all sådan rädsla försvunnit, jag bara älskar det, säger hon upprymt och tänder ett värmeljus i liten röd lykta medan mörkret lägger sig över Erstagatan.

Det här är en dröm jag har haft länge.

Under den första resan 2015 blev det drygt två föreställningar per dag i såväl sexköparkvarteren som i barnfängelser och tältläger. Den gångna hösten bar det av igen, till samma platser. Under tiden hade Rupesh Tillu hunnit starta drama- och cirkusträningar för barnen som lever på bordellerna i syftet att stärka barnens självkänsla, ge dem nya positiva förebilder och skapa hopp om framtiden.

– När vi kom tillbaka var det istället vi och mammorna som bjöds på en föreställning. Det var fantastiskt att se.

Jag undrar om hon ändå aldrig tvekade att åka till Indien.

– Nej, inte med tanke på allt som händer runt oss, inte minst med barnen: I krigszoner, i tältlägren, de sjuka och föräldralösa barnen och de som har varit med om andra fruktansvärda saker, som trafficking. Det här är en dröm jag har haft länge.

Och clownarbetet fortsätter även i Sverige, I vår turnerar hon och Björn Dahlman runt till asylboenden med Clowner utan gränsers projekt ”Välkommen till Sverige”, något hon också ser mycket fram emot. Så till den grad att när hon nu planerar att skaffa en valp så tänker hon att den måste vara allergifri för att kunna följa med på turnén – som clownhund!

Även om Suzanne Reuter gör det som många av oss bara tänker på, vill hon inte ha någon hjältegloria. Hon är noga med att understryka att arbetet med Clowner utan gränser är lika givande för henne.

– Alla dessa barn ger mig så mycket glädje. Samtidigt har resorna gjort att skådespeleriet har blivit mycket viktigare för mig.

Hur menar du då?

– Jag känner att det är vad jag kan. Att dessutom kunna hjälpa barn i kris med det gör mig stolt, att kunna något som också är till nytta. Inte för att jag går runt och tänker på att jag ska göra nytta i världen, men det kan bli betydelsefullt för mig personligen att känna att mitt jobb är någonting värt. Med Clowner utan gränser har jag har börjat någonting nytt. Du kan tänka dig vilken grej det är för någon som närmar sig 65!