För fyra år sedan kom Chimamanda Ngozi Adichies essä "We should all be feminists". Hennes resonemang var enkelt och tydligt, en frisk fläkt i en komplicerad värld. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Jämställdhet är självklart, och alla som inte håller med har inte fattat hur självklart det är.