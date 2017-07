Därför blir din spelkonsol dyrare i dag

Nu blir det skatt på kemikalier som finns i bland annat elektronik. Arkivbild. Foto: Lars Pehrson / Svenska Dagbladet

Den nya skatten gäller miljöpåverkande flamskydd i elektronik. Det ska minska kemikalierna i produktionen genom att ge skattereducering för produkter med mer miljövänliga flamskyddsalternativ.

Per Strömbäck, talesperson på Dataspelsbranschen är orolig att priset på bland annat spelkonsoler kommer att höjas kraftigt nu.

– Vi tycker också att det är viktigt att minska mängden skadliga kemikalier, men det här kommer inte ge den effekten. Sverige är för litet. Det här är globala tillverkare som gör produkter för hela världsmarknaden och då kan man inte göra helt annorlunda för Sverige, säger Per Strömbäck.

Han vill hellre se att Sverige skulle driva frågan via EU.

Skatten beräknas på varornas vikt. För en mobiltelefon handlar det om ett par tior, och en mikrovågsugn blir ett par hundra kronor dyrare när vitvaror beskattas med åtta kronor per kilo och övrig elektronik med 120 kronor per kilo. Per Strömbäck beräknar att en spelkonsol kan bli upp till 400 kronor dyrare med moms och administration.

– Om svenska butiker måste ta ut de här extra avgifterna så kommer man att köpa över internet från ett annat land där man inte behöver ta en extra avgift istället, säger Per Strömbäck.

TT: Kan det inte finnas konsumenter som vill ha produkter med mindre kemikalier också?

– Problemet är att det inte finns så mycket alternativ. Sverige borde ta täten i forskningen istället. Här hoppas man att en skatt ska leda till att marknaden ska lösa problemet, men då överskattar man Sveriges betydelse på marknaden.

Per Strömbäck är också orolig för att den digitala kompetensen ska minska i Sverige.

– Spel är ett viktigt sätt att skaffa sig digital kompetens. Framför allt kan svagare hushåll drabbas, säger han.

Naturskyddsföreningen som har talat för att en kemikalieskatt ska införas beskriver flamskyddande medlen som både miljö- och hälsofarliga. De skriver i ett pressmeddelande att forskning visar att flamskyddsmedel kan ansamlas i kroppen, och en del av dem kan vara måttligt cancerogena, reproduktionsstörande eller kunna ha negativa effekter på kroppens och hjärnans utveckling.