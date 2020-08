Därför avrättade Kristina sin hovstallmästare

Fråga: ”Några år efter att drottning Kristina abdikerat från den svenska tronen gjorde hon sig skyldig till ett dåd som tycks ha blivit lika beryktat som hennes övergång till katolicismen. Hon lät döda en av sina närmaste män, markis Monaldesco. Vet man varför det skedde?”

Dick Harrison: Ja, det tror vi oss göra. Att händelsen omsveptes av idel skuggor och dimridåer när det begav sig beror på att det handlade om storpolitik. Kristina ville bli drottning av Neapel genom att spela ut franska och spanska intressen mot varandra. Därför allierade hon sig med kardinal Mazarin, Frankrikes ledande statsman, och konsulterade honom under resor till landet 1656 och 1657. Planen gick ut på att fransmännen skulle hjälpa henne med en armé som skulle erövra Neapel, varefter hon själv skulle härska i Syditalien i nära förbund med regimen i Paris. Till saken hör att fransmän och spanjorer hade krigat och intrigerat mot varandra i Italien ända sedan medeltiden, och under de närmast föregående åren hade spanjorerna stoppat ett franskt erövringsförsök under hertig Henrik II av Guise.