Införlivningen av Skåne är ett av få exempel i Europas historia på vad man skulle kunna kalla en lyckosam ockupation. Likväl finns det fortfarande något speciellt och avvikande i skånsk mentalitet, visar Gunnar Wetterberg i den avslutande delen av ”Skånes historia”, som behandlar åren 1720–2017.

Foto: Ingemar Magnusson/Alamy

Vad i Skånes politiska, kulturella och historiska utveckling är så speciellt att det ­kräver att landskapet ges en egen historieskrivning? Vad i landsdelens utveckling, om ens något, skiljer det från andra svenska landskaps? Varför som Gunnar Wetterberg skriva ”Skånes historia” i tre digra band – varav den avslutande delen (”1720–2017”, Albert Bonniers Förlag) utkommer i dagarna – varför inte skriva hela Sveriges ­historia? Vad är det som skiljer Skånes utveckling från Sveriges? Är det den ovanligt bördiga åkerjorden? Eller är det det väna slättlandskapet i ett för övrigt bergigt sten­rike? Eller är det bara dialekten med dess danismer och diftonger?

Nej, knappast något av detta. Skåne skiljer sig från ­övriga svenska landskap framför allt på en punkt. Det är en sent erövrad och ovanligt effektivt införlivad del av det svenska kungariket. Fram till freden i Roskilde 1660 var Skåne en central del i det danska kungadömet. Där och då avgjordes den segslitna maktkampen mellan Danmark och Sverige som präglat hela den medeltida epoken i skandinavisk historia – en maktkamp i vilken Danmark vanligen haft ett övertag. Med trettioåriga kriget växer Sverige till en europeisk stormakt och blir Nordeuropas dominerande militära och politiska centrum, något som blir övertygande demonstrerat vid Karl X Gustavs djärva tåg över de danska bälten 1658.

Gunnar Wetterberg, född i Malmö 1953, är historiker och hedersdoktor vid Lunds universitet. Foto: Nille Leander

Det var vid den fred i Roskilde som följde efter Karl X:s danska krig som Danmark tvingades att avträda landskapen Skåne, Halland och Blekinge till Sverige. Alla tre var viktiga delar av det danska riket, men Skåne var utan ­tvivel den territoriella förlust som var tyngst att bära och Danmark gjorde allvarliga försök att återta vad det för­lorat. Först genom ett slags gerillakrig byggt på de så kallade snapphanarna, vilket emellertid misslyckades bland annat på grund av att Danmark inte kunde erbjuda de skånska partisanerna tillräckligt stöd och skydd. Slutligen genomförde den danske kungen, Kristian V, ett stort upplagt fälttåg 1675 i allians med andra fiender till det svenska Östersjöväldet. Även det ändade i nederlag och dansk besvikelse. I det blodiga slaget vid Lund 1676 avgjordes kriget även om freden dröjde ytterligare ett par år. Efter det fälttåget stod det klart att Sverige nu var den starkare makten i Skandinavien och att Danmarks ­önskan at återfå de förlorade provinserna var utsiktslösa.

Annons X

Kriget visade att Sverige framgångsrikt hade lyckats ­integrera den skånska befolkningen i det svenska riket. Avgörande för denna framgång var förmodligen, enligt en annan Skånehistoriker, Alf Åberg, att den svenska ockupationspolitiken i Skåne satsade på den bofasta bonde­befolkningen som fick säte och stämma i Sveriges riksdag, något de inte haft i Danmark och heller inte hade i utsikt att få. Det skånska kriget hade demonstrerat att det stora flertalet av Skånes befolkning varken hoppades eller önskade en återgång till Danmark. Det fanns visserligen grupper som fortfarande upplevde sig som danskar och drömde om att återvända, men de var alldeles uppenbart i klar minoritet.

Införlivningen av Skåne är ett av få exempel i Europas historia på vad man skulle kunna kalla en lyckosam ockupation. På knappt 20 år lyckas det den svenska förvaltningen att vinna lokalbefolkningen för sin sak, och när dansk trupp infaller i landskapet och gör ett allvarligt försök att återta det, får försöket ringa eller obefintligt stöd.

En av orsakerna till det snabba inlemmandet av landskapet är förmodligen att det sker före nationalismens uppkomst och blomstring. På 1600-talet fanns knappast det fenomen som vi idag uppfattar som nationell identitet och lägger sådan vikt vid. Det 1600- och 1700-talets ­bönder identifierade sig med var på sin höjd det lokala samhällets gemenskap, byns eller socknens samliv och kanske i viss mån en föreställning om landskapets samhörighet. Det fanns i den dåtida bondebefolkningens medvetande ­knappast någon sammanhållande nationell ideologi. Den sociala sammanhållningen och identiteten var en uppgift som kyrkans religiösa gemenskap stod för och under 1700-talet började, som Wetterberg framhåller, även ­denna gemenskap upplösas av nya religiösa strömningar. Det var pietismen eller läseriet som grep omkring sig och ifrågasatte statskyrkans auktoritet.

Den nya väckelse som svepte genom Sverige under 1800-talet drabbade inte Skåne i nämnvärd grad. Det religiösa svärmeriet fick aldrig det starka genomslag i Skånes jordbruksbygder som samma rörelser fick i Småland och andra nordligare landskap. Wetterberg reflekterar inte över denna skillnad och ställer inte frågan om det kan ha varit så att det bördiga Skåne gav utrymme för en jordisk rikedom som inte var möjlig att ens drömma om på Smålands steniga tegar. Den frågeställningen hade, tycks det mig, som den smålänning jag är, varit värd en viss eftertanke och begrundan. Har den svenska fattigdomen, som var ett dagligt och stundligt ­lidande, inte varit en lika påträngande plåga nere på den skånska slätten? Blev det bördiga Skåne skonat från det obarmhärtiga slitet i vardagen, det slit som under sabbaten närde ljuva drömmar om den himmelska härlig­heten?

Det finns en del som talar för en sådan uppfattning. Den väckelse som kom Skåne till del tycks ha koncentrerat sig till landskapets nordliga och skogiga nejder, den del av Skåne som mera är en förlängning av Smålands magra jordar. Här fick väckelsen huvudsakligen formen av en väckelse inom statskyrkans ram och i Carl Olof Rosenius evangeliska förkunnelse och anda. Det tog sig inte de extatiska former som förekom i den väckelse som likt en stormvind slet Fattigsveriges upproriska frikyrkor ur den svenska statskyrkans grepp.

Mot denna bakgrund är det en smula egendomligt att det i Skåneland dröjde kvar en nostalgisk bild av det landskap som skilts från Danmark. Visserligen omfattades denna längtan till en förgången och förlorad värld bara av en minoritet av den skånska befolkningen, men den har i suddiga och olika romantiserade former fortsatt att spela en viss roll ända in i vår tid. Wetterberg diskuterar mycket sparsamt denna egenartade tendens, vilket måste upp­fattas som en svaghet i ett verk som i övrigt är ett odiskutabelt kraftprov av kunskap och lärdom.

Först mot slutet av verket snuddar Wetterberg vid ­denna problematik, när han diskuterar den främlingsfientlighet som är och har varit ovanligt stark i Skåne och som först tog sig organisatoriskt uttryck i det malmöitiska Skånepartiet. Skånepartiet värnade uttryckligt en specifik om än diffus skånsk kultur, som delvis härleddes från landskapets danska förflutna. Skånepartiet nådde en hygglig lokal framgång i Malmö, men konkurrerades snart ut av en radikalare partibildning som varken var upptaget av Skånes särprägel eller hade någon nostalgisk bild av Danmark, nämligen Sverigedemokraterna.

Det finns bland skåningar en schablonbild av ett mentalt släktskap med folket på andra sidan sundet som går ut på att man känner sig mera hemma i det danska vardagslivet och den danska kulturen, att man fortfarande bär på ett undertryckt danskt arv både språkligt och kulturellt. Det kan komma till uttryck i kommentarer som att man mera upplever Köpenhamn än Stockholm som sin huvudstad. Det är naturligtvis inget annat än en typ av tillgjord och poserande självförståelse som saknar all grund. Skåningar i gemen vet mycket lite om Danmark, har liten eller ingen kunskap om dansk kultur och danskt vardagsliv utöver att man där kan köpa sprit i vanliga livsmedelsbutiker, något som man ser som uttryck för en frihet som man förnekas i Sverige. Om dansk politik vet man slätt ingenting och man håller sig heller inte underrättad. De skåningar som prenumererar på en dansk tidning eller som regelbundet ser eller lyssnar på danska nyhetssändningar är ett för­svinnande fåtal. Däremot håller snart sagt varje skånskt hushåll en svensk rikstidning och ser eller lyssnar på ­något av de stora rikstäckande svenska nyhetsprogrammen.

När detta är sagt vill jag ändå medge att det finns något speciellt och avvikande i skånsk mentalitet. Skåne är ­Sveriges sydligaste landskap och landets utpost mot det kontinentala Europa. Det är därför ofta genom Skåne vi har hämtat impulser från europeisk kultur. Inte minst har universitetet i Lund fungerat som en svamp som sugit upp och vidarebefordrat nya trender i Europas intellektuella strömningar och politiska kultur.

Det var också i Skåne, närmare bestämt i Malmö, som August Palm inledde sin agitation för arbetarnas och socialdemokratins sak. En agitation som skulle sätta sin prägel på svensk politik och historia under större delen 1900-talet. Under lång tid kom skånsk socialdemokrati att öva ett betydande inflytande på svensk politisk opinionsbildning. 40-, 50- och 60-talens regeringar dominerades i hög grad av skånska politiker, som exempelvis Per Albin Hansson, Ernst Wigforss, Gustav Möller, Per Edvin Sköld och Torsten Nilsson. Det var ett tungt block som innebar att Sverige för en tid styrdes av politiker med rötter i den skånska myllan och inte av storstaden Stockholms ytliga teknokrater.

Det var en tid när landsorten och dess erfarenheter formade svensk politik, en tid värd en nostalgisk återblick. Hade Wetterberg lagt lite större möda på att fördjupa sig i detta perspektiv hade hans skånska historia kunnat bli inte bara ett imponerande kraftprov, utan kanske också ett mästerverk.

Håkan Arvidsson Historiker och författare