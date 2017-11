På fredagen kom nyheten, avslöjad av New York Times, att Michael Flynns advokater nyligen brutit allt samarbete med Trumps jurister. Flynn hann vara Trumps säkerhetsrådgivare under ett par veckor strax efter Trumps makttillträde i januari innan han sparkades. När den särskilda åklagaren Robert Mueller tillsattes under våren för att utreda Rysslands försök att styra valsegern till Trump genom att sabotera Hillary Clintons kampanj så blev Flynn omedelbart en del av utredningen.