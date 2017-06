Inget dödar kreativiteten lika mycket som stämpelklocka och 9 till 5-schema. I en ny rapport från The Atlantic framgår det att kreativa människor arbetar i cykler där energi och motivation når toppar och dalar.

Annons X

Kreatörer tenderar att vara mest fokuserade under sen morgon och sen eftermiddag. De uppges vara produktiva sex timmar per dag samtidigt som människor med kroppsarbete rapporteras klara åtta timmars effektivt jobb.

I en artikel publicerad av The New Yorker förklarar neuroforskaren Kenneth Wright att ”kognitivt tänkande är bäst flera timmar före läggdags och sämst runt tidpunkten då du vaknar upp”. Det uppges ta flera timmar innan du är fullt medveten och alert. Vilket pekar på att du presterar som bäst under eftermiddagen.

Så hur fångar företagen upp kreatörerna? En lösning vore sex timmars arbetsdag, skriver The Atlantic. Det skulle maximera kreativiteten och öppna upp för fler jobb på arbetsmarknaden.

I väntan på en arbetsreform: kanske fyller startupföretagens pingisbord och smoothiebarer en funktion?